Молодь у небезпеці: експерти шокували заявою про коронавирус

Коронавірус 2020 небезпечний для всіх верств населення. І, якщо раніше вважалося, що біліше уразливими є літні люди, то зараз думка щодо даного питання змінюється. Про це інформує представник ВОЗ Маргарет Харріс.

Виявляється, COVID-19 небезпечний для молоді і для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. "В даний час ми спостерігаємо приріст хворих більш молодого віку і відзначаємо, що симптоматика та перебіг хвороби для них досить серйозна. Зокрема, ми знаємо, що серед хворих є люди з потенційно хорошим здоров'ям, наприклад, спортсмени і люди, які ведуть здоровий спосіб життя", - сказала Харріс.

За її словами, поширення вірусу стало настільки широким, що став вразливим кожен. Також експерт зазначає, що першим симптомом коронавирусної інфекції є підвищена температура. Подібний симптом зустрічається у 9 з 10 хворих.

"Люди розповідають, що прокидаються посеред ночі в помутнінні, вони відчувають себе жахливо, не розуміють, що відбувається. В них дуже висока температура, а потім раптово вони відчувають холод і тремтіння. Самий явний симптом - це лихоманка і температура понад 38 градусів, яка спостерігається більш ніж у 90% хворих", - поділилася представник ВООЗ

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