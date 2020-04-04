ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найкращі ліки від коронавірусу знайдені: експерти зробили важливу заяву

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 16:01
Найкращі ліки від коронавірусу знайдені: експерти зробили важливу заяву
Коронавірус 2020 - лікарі зробили заяву про ліки (РБК-Україна)

Коронавірус можна вилікувати малярійним препаратом

Коронавірус 2020 не такий страшний, як здається, якщо вміти йому протистояти. Експерти вважають, що протималярійний препарат гідроксихлорохін є найкращим з доступних ліків, повідомляє DailyMail.

З 6200 опитаних лікарів з 30 країн близько 37% заявили, що даний препарат можна використовувати в якості терапії коронавірусу. Однак із цим твердженням не погоджується ВОЗ, оскільки ніяких доказів надано не було.

Великобританія заборонила виділяти лікарям гідроксихлорохін до завершення клінічних випробувань, хоча Китай вже отримав ліцензію на призначення препарату і не проти цим скористатися.

"У Великобританії вже проводяться клінічні випробування, щоб оцінити, чи будуть підходити існуючі ліки для лікування COVID-19. Це стосується також гідроксихлорохіна", - зазначено в повідомленні.

Представник Департаменту охорони здоров'я і соціального забезпечення також заявив, що хоче переконливих та чітких доказів того, що методи лікування є безпечними та ефективними. А до тих пір людям рекомендують дотримуватися рекомендацій та залишатися вдома.

Нагадаємо, що медики розвіяли черговий міф про коронавирус та повідомили, що рукавички можуть не допомогти.

Ми писали, що Комаровський дав список ліків, які можуть допомогти у разі коронавирусу.

А також про те, що карантин в Україні провокує зростання цін. Експерти розповіли, чого чекати далі та поділилися прогнозами.

В яких умовах гине коронавірус: вчені зробили несподівану заяву Прогнози про перемогу над коронавірусом: експерти прояснили важливий момент
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся