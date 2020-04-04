Епідеміологи дали неприємний прогноз по коронавирусу в Україні

Коронавірус в Україні вразив вже більше 1000 людей (колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, коли коронавірус може піти з України

Коронавірус в Україні підчепили вже більше 1000 людей. У зв'язку з поширенням COVID-19 в нашій країні влада вирішила посилити карантинні заходи. Як же довго українцям доведеться сидіти в самоізоляції і коли коронавірус піде на спад? Відповідь на це питання дала завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко.

"Ми думаємо, що епідемія може тривати не ов дну хвилю, а в дві. Зараз ми бачимо, що процес нарощується. За місяць, дай Бог, щоб він у загальних рисах якось організувався. Тобто, місяць у нас точно є. Можливо, продовжать карантин ще на два тижні, а потім потеплішає і заробітчани, які приїхали, перехворіють", - розповіла експерт в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

За її словами, песимістичний прогноз щодо тривалості епідемії коронавірусу в Україні - півтора місяці, оптимістичний - місяць. Але це - для першої хвилі.

"Влітку, я так думаю, буде більш спокійно. Однак восени може початися друга хвиля, оскільки це респіраторний збудник і може мати таку сезонність в холодну пору року, тобто осінь-зима-весна", - додала Мироненко.

Вона також зазначила, що карантин у різних країнах, у тому числі й Україні, вводиться саме для того, щоб люди якомога менше хворіли.

"Якщо вони мінімально хворіють, значить імунітет не виробляється. Імунітет може з'являтися після того, як людина перехворіла і видужала або після вакцини. Інших шляхів немає", - підкреслила інфекціоніст.

Крім того, лікар висловилася і щодо того, чи з'явиться в Україні найближчим часом вакцина від коронавірусу. "Вакцина буде, але не в Україні, тому що в США свої проблеми і літніх людей багато, а ми не виробляємо", - сказала фахівець.

Нагадаємо, що українцям показали, як швидко коронавірус руйнує легені.