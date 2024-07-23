Молочный десерт "Фар Бретон" с черносливом: рецепт изысканной французской выпечки
Этот десерт - сочетание тонкого слоя хрустящего теста и нежной, как крем, начинки. А чернослив, который можно заменить на курагу, добавляет интересные нотки в легкий вкус десерта.
О том, как готовить десерт с черносливом и заварным кремом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Что нужно для молочного десерта с черносливом
Для того чтобы приготовить десерт "Фар Бретон", нужны следующие ингредиенты:
- мука - 110 г;
- яйца - 3 шт.;
- сливочное масло - 40 г;
- молоко - 180 мл;
- сливки - 180 мл (или молоко);
- чернослив - 5-8 шт.;
- ванильный экстракт (или коньяк) - 30 мл;
- сахар - 150 г;
- соль - щепотка.
Как готовить десерт "Фар Бретон" с черносливом
Первое, что нужно сделать для приготовления десерта "Фар Бретон" - залить чернослив коньяком. Также можно использовать экстракт ванили, применяемый в традиционном рецепте.
Это смягчает сухофрукты и усиливает их вкус. Чернослив можно слегка размять вилкой, чтобы он впитал больше влаги.
В глубокую миску разбейте яйца и добавьте щепотку соли. После этого слегка взбейте яйца до однородной консистенции с помощью венчика или миксера.
Затем всыпьте сахар - и еще раз тщательно взбейте яйца, до растворения сахара и осветления яичной массы.
Постепенно просейте до яиц 100 г муки - это поможет сделать тесто более легким. Каждый раз тщательно перемешивайте тесто - в результате оно должно быть достаточно жидким.
Готовое тесто отставьте и готовьте молочную начинку. В небольшую кастрюльку с толстыми стенками влейте 180 мл молока и 180 мл сливок - или 360 мл молока. Добавьте в жидкость 25 г сливочного масла и поставьте кастрюлю на средний огонь.
Такую молочную массу нужно разогреть примерно до 50 градусов - однако специальный термометр не нужен.
Температуру указывает масло - оно должно полностью раствориться в сливках и молоке. Также важно постоянно помешивать молоко, чтобы оно не пригорало.
После того как масло растворилось в сливках, смесь нужно влить в тесто. Это тоже нужно делать постепенно, одновременно перемешивая тесто.
Влейте молочную смесь в тесто (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Чтобы при запекании тесто получило хрустящую золотистую корочку, металлическую форму для запекания нужно смазать оставшимся маслом. После этого форму необходимо присыпать оставшейся мукой - при этом нужно вытряхнуть из противня избыток.
Выложите на дно формы чернослив так, чтобы он не касался боковых стенок. Если чернослив впитал не весь коньяк, остальную жидкость можно добавить к тесту. По желанию можно добавить корицу - но немного, всего лишь 0,5 ч. л.
Залейте чернослив тестом так, чтобы до края формы осталось примерно 1 см - ведь в процессе выпекания тесто будет подниматься.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте десерт около 40 минут. После того как десерт достать из духовки, он слегка опустится, сохранив золотистую корочку. Подавать "Фар Бретон" нужно после того, как он слегка остынет.
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