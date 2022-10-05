Молочница и секс: симптомы болезни у женщин и мужчин

Молочница, или кандидоз – коварная инфекция, которая может передаваться половым путем, а может возникать по другим причинам. Болеть могут как мужчины, так и женщины, и вероятность передачи во время секса высока, хотя молочницу и не относят к инфекциям, передающимся половым путем.
О симптомах молочницы после полового акта, других причинах кандидоза рассказали врачи онлайн-хаба DOC.UA.
Симптомы после секса при молочнице у женщин:
боль во время секса, большинство женщин сообщают о том, что после молочницы больно заниматься любовью,
жжение во время секса или мочеиспускания,
зуд,
покраснение,
сыпь,
отек половых губ,
белые комковатые выделения.
Симптомы после секса при молочнице у мужчин:
раздражение и покраснение вокруг головки полового члена и под крайней плотью,