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Молочница и секс: симптомы болезни у женщин и мужчин

Фото: Молочница у женщин и мужчин (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Молочница, или кандидоз – коварная инфекция, которая может передаваться половым путем, а может возникать по другим причинам. Болеть могут как мужчины, так и женщины, и вероятность передачи во время секса высока, хотя молочницу и не относят к инфекциям, передающимся половым путем.

О симптомах молочницы после полового акта, других причинах кандидоза рассказали врачи онлайн-хаба DOC.UA.

Симптомы после секса при молочнице у женщин:

  • боль во время секса, большинство женщин сообщают о том, что после молочницы больно заниматься любовью,
  • жжение во время секса или мочеиспускания,
  • зуд,
  • покраснение,
  • сыпь,
  • отек половых губ,
  • белые комковатые выделения.

Симптомы после секса при молочнице у мужчин:

  • раздражение и покраснение вокруг головки полового члена и под крайней плотью,
  • налет на головке полового члена,
  • белые выделения (как творог),
  • неприятный запах,
  • проблемы с оттягиванием крайней плоти

Причины появления молочницы:

  • прием антибиотиков, кортикостероидов, цитостатиков;
  • наличие затяжной, хронической инфекции в организме (туберкулез, СПИД и т. п.);
  • использование оральных контрацептивов;
  • беременность;
  • изменения менструального цикла;
  • наличие в организме воспалительного процесса, что приводит к снижению иммунитета;
  • нарушение функции щитовидной железы (гипо- и гипертиреоз), сахарный диабет, ожирение, дисфункция яичников;
  • переутомления, стрессы, недосыпание;
  • неправильное питание (превалирование в рационе жиров и углеводов), злоупотребление диетами;
  • частое изменение половых партнеров (молочница после секса);
  • ношение белья из синтетических тканей;
  • молочница от презервативов может возникнуть из-за аллергии на латекс;
  • несоблюдение гигиенических норм.

Важно! При лечении кандидоза желательно избегать сексуальных связей.

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