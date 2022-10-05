Молочниця і секс: симптоми хвороби у жінок і чоловіків

Молочниця, або кандидоз - підступна інфекція, яка може передаватися статевим шляхом, а може виникати з інших причин. Хворіти можуть як чоловіки, так і жінки, і вірогідність передачі під час сексу є високою, хоча молочницю й не відносять до інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Про симптоми молочниці після статевого акту, інші причини кандидозу розповіли лікарі онлайн-хабу DOC.UA.
Симптоми після сексу при молочниці у жінок:
біль під час сексу, більшість жінок повідомляють про те, що після молочниці боляче кохатися,
печіння під час сексу або сечовипускання,
свербіння,
почервоніння,
висип,
набряк статевих губ,
білі комкуваті виділення.
Симптоми після сексу при молочниці у чоловіків:
подразнення та почервоніння навколо головки статевого члена та під крайньою плоттю,