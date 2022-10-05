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Молочниця і секс: симптоми хвороби у жінок і чоловіків

Фото: Молочниця у жінок і чоловіків (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Молочниця, або кандидоз - підступна інфекція, яка може передаватися статевим шляхом, а може виникати з інших причин. Хворіти можуть як чоловіки, так і жінки, і вірогідність передачі під час сексу є високою, хоча молочницю й не відносять до інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Про симптоми молочниці після статевого акту, інші причини кандидозу розповіли лікарі онлайн-хабу DOC.UA.

Симптоми після сексу при молочниці у жінок:

  • біль під час сексу, більшість жінок повідомляють про те, що після молочниці боляче кохатися,
  • печіння під час сексу або сечовипускання,
  • свербіння,
  • почервоніння,
  • висип,
  • набряк статевих губ,
  • білі комкуваті виділення.

Симптоми після сексу при молочниці у чоловіків:

  • подразнення та почервоніння навколо головки статевого члена та під крайньою плоттю,
  • наліт на голівці статевого члена,
  • білі виділення (як сир),
  • неприємний запах,
  • проблеми з відтягуванням крайньої плоті

Причини появи молочниці:

  • прийом антибіотиків, кортикостероїдів, цитостатиків;
  • наявність затяжної, хронічної інфекції в організмі (туберкульоз, СНІД тощо);
  • використання оральних контрацептивів;
  • вагітність;
  • зміни менструального циклу;
  • наявність в організмі запального процесу, що спричиняє зниження імунітету;
  • порушення функції щитовидної залози (гіпо- та гіпертиреоз), цукровий діабет, ожиріння, дисфункція яєчників;
  • перевтоми, стреси, недосипання;
  • неправильне харчування (превалювання в раціоні жирів та вуглеводів), зловживання дієтами;
  • часта зміна статевих партнерів (молочниця після сексу);
  • носіння білизни із синтетичних тканин;
  • молочниця від презервативів може виникнути через алергію на латекс;
  • недотримання гігієнічних норм.

Важливо! При лікуванні кандидозу бажано уникати сексуальних зв'язків.

Раніше ми писали, як проявляється простатит, перші симптоми головної чоловічої хвороби.

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