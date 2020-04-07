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Ці молитви на Благовіщення сьогодні повинен прочитати кожен, хто хоче бути щасливим

STYLERЖиття    07.04.2020 - 08:24
Ці молитви на Благовіщення сьогодні повинен прочитати кожен, хто хоче бути щасливим
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці (колаж РБК-Україна)

Ми зібрали для вас три найсильніші молитви на Благовіщення Пресвятої Богородиці

Сьогодні православні святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. У цей день не можна працювати, а лише мріяти й загадувати собі те майбутнє, яке ви хочете, щоб у вас було.

Ми зібрали кілька текстів молитов, які повинен прочитати у це світле свято кожен українець, який хоче бути щасливим протягом усього року.

Ранкова молитва до Пресвятої Богородиці

Пречиста Діво Маріє! Зі світанком цього дня вдаюся під Твій Покров і як добра дитина, благаю Тебе: Матінко моя Небесна, заопікуйся мною! У Твої руки віддаю душу мою і тіло, - все моє життя. А Ти, добра Небесна Мати, будь найкращою Ненькою та Заступницею! Охороняй мене завжди сильним Твоїм Покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у Твого Сина та Своїми молитвами зменшуй Його Святий Гнів з приводу моїх гріхів! Бо я добре знаю, що Ти, Царице Неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво. І твердо вірю, що під Твоєю Святою Опікою легше зможу уникати всіх небезпек для душі і тіла, та виконувати Божу Волю, а після смерти осягнути вічне щастя на Небі. Амінь.

Молитва до Богородиці про захист від злих духів

Величава Царице Небесна, щонайвища повелительнице ангелів! Ти отримала від Бога силу і завдання розчавити голову сатани, тому ми смиренно просимо: пішли нам на поміч Твої небесні легіони, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою переслідували пекельні сили, скрізь би з ними боролися, відбили їх зухвальні напади і знову скинули б їх у провалля. Амінь.

Молитва до Небесної Матері

Пресвята Вседіво, Мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через Тебе душі наші. Благого Царя Мати, Пречиста і Благословенна Богородице Маріє! Милість Сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив (-ла) без гріха і через Тебе рай знайшов (-ла), Богородице Діво, єдина Чиста і Благословенна. Амінь.

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