Молитви Архангелу Гавриїлу, які змінять життя на краще та зміцнять здоров'я

Молитви Архангелу Гавриїлу 26 липня (фото: freepik)

Ці молитви варто прочитати кожному, хто хоче бути щасливим

Пам'ять Гавриїла, який є одним з дванадцяти архангелів, шанують 26 липня. Він вважається посланцем Бога, вісником. З молитвою до Гавриїла найчастіше звертаються подружні пари, яким довгий час не вдається завести дітей.

Також деколи архангела просять про позбавлення від страхів та депресії, які можуть переслідувати щодня. Часом молитви допомагають, дозволяючи вилікуватися від різних тілесних і духовних недугів.

Сильна молитва про здоров'я:

Гавриїл допоможе вирішити не тільки проблему з зачаттям або вагітністю, але і з усиновленням дитини. Вважається, що ангел стежить за дітьми і береже їх від напастей та злих людей. З цією молитвою здоров'я стане відчутно краще у кожного члена сім'ї:

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил.

Молитва про заміжжя архангелу Гавриїлу:

Крім того, ангел допомагає тим, хто дуже хоче створити міцний шлюб. Ця молитва допоможе знайти доброго і вірного чоловіка, який оберігатиме від негараздів та негод протягом усього життя. При цьому важливо пам'ятати, що й Ви повинні бути опорою для свого коханого:

О святый Архангеле Гаврииле! Всеусердно молим тя, настави нас, раб Божиих (имя), к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере нашей, укрепи и огради души наша от искушений прельстительных и умоли Создателя нашего о отпущении грехов наших.

О святый великий Гаврииле Архангелe! He презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем, в веце сем и в будущем, но присно помощник нам явися, да непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь.

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