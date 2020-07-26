Свято 26 липня: що не можна робити в цей день, головні прикмети

Свято 26 липня (Колаж РБК-Україна)

Українці вшановують пам'ять архангела Гавриїла

Яке сьогодні свято. 26 липня в Україні прийнято відзначати день архангела Гавриїла, який був помічником Бога. За переказами, саме Гавриїл віщував народження Діви Марії.

З самого народження він оберігав та захищав Діву Марію від багатьох бід. Також відомий своєю появою у храмі старця Захарії та звісткою про чудесне зачаття Іоанна Предтечі.

На Русі цей день вважався часом жнив, збору врожаю, раніше свято називали "Гаврило Літній". Жителі сіл з ранку вирушали на поле, поспішали прибрати пшеницю та жито поки не почалися грозові дощі та не зіпсували врожай.

Традиції та прикмети дня:

Раніше, щоб сінокіс вдався, за пазуху ховали шматок хліба та клали в місці, де починали заготовляти сіно для худоби.

Також існувала традиція, згідно якої перший сніп жала старша в родині жінка. Його прикрашали стрічками, з піснями несли додому, ставили на покуть під іконами. Вважалося, що такий сніп володіє цілющими властивостями, солому з нього давали великій худобі.

Якщо в цей день пройшли сильні дощі - не чекай доброго врожаю.

У південних слов'ян архангел вважається покровителем худоби, захисником від негоди.

26 липня - заборони дня:

26 липня ні в якому разі не ображайте тварин, краще порадуйте своїх домашніх тваринок смачною їжею.

У цей день не рекомендується сидіти без справи. Проведіть генеральне прибирання.

Відмовтеся від жирної та шкідливої їжі.

Ми писали, як в українських храмах будуть відзначати день Хрещення Русі в цьому році.