Молитва для воина: как обрести силу и покой в обращении к Богу

Утренняя молитва

Від сну піднявшись, дякую Тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що Ти з великої милості Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене, лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але, з властивим Тобі чоловіколюбством, підняв мене від сну, щоб з ранку прославляти владу Твою.

І нині просвіти мої очі мисленні, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого, і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному сповіданні, і в піснях славити всесвяте ім’я Твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Вечерняя молитва

Боже вічний і Царю всього творіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день словом, ділом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу.

І дай мені, Господи, в цю ніч спокійний сон, щоб, уставши зі смиренного мого ложа, я догоджав Пресвятому Імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних.

І охорони мене, Господи, від пустих думок і похотей лукавих, що оскверняють мене. Твоє бо є Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва к Пресвятой Богородице

Заступнице краю нашого, Пресвята Богородице, радуйся, бо Ти своїм благоволінням вінчала Батьківщину нашу від давніх літ і посилаєш їй свою благодать! Не відніми від нас, Владичице, і нині милості Твоєї, поглянь на потреби наші і поможи своїм заступництвом. О Пречиста Діво, Небесна Царице, Всемогутня Заступнице, неосоромлене наше уповання!

Дякуючи Тобі за всі великі благодіяння, що з роду в рід народу нашому від Тебе явлені були, благаємо Тебе: збережи Україну нашу, всяке місто, село і країну, і нас, грішних і недостойних, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нападу чужинців і міжусобної боротьби. Пресвята Богородице, покрове землі нашої, спаси нас! Амінь.

Молитва воина

Господи Боже всесильний, Ти не полишаєш нікого, хто уповає на милість Твою, але захищаєш нас! Будь милостивий до мене, воїна (ім’я) та збережи мене від підступу ворожого, щоб я не пав перед супротивниками нашими, та не зрадів ворог мій про мене.

Стань переді мною, Спасителю мій, у подвигу цім за Ім’я Твоє святе. Укріпи мене та зміцни і подай силу стояти мужньо за Тебе, навіть до крові, та покласти душу мою за любов до Тебе, як і Ти, полюбивши нас, поклав на хресті душу Свою за нас грішних. Амінь.

Молитва за Украину

Господи Боже наш, Ти Бог Єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами й народами. В руках Твоїх міцність і сила, й ніхто опиратися Тобі не може. Ти сидиш на херувимах і Тебе безперестанно оспівують серафими, тож що може проти Тебе людина?

Приклони, Господи, вухо Твоє й почуй; споглянь очима Твоїми й побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що Ти один Милостивий і Сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій боголюбивому народові нашому, й не віддай нам за гріхи наші.

Бо пам’ятаємо слова Спасителя - Єдинородного Сина Твого й Господа нашого Ісуса Христа: "Всі, хто взяв меч, від меча загинуть". Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи. Ти твориш чудеса, від Тебе перемога й поразка.

Даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, й усе благе на користь душевну й тілесну подаючи. Бо Ти є Бог милості, Цар миру й Спаситель душ наших, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.