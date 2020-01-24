Ця молитва на Тетянин день допоможе виконати всі ваші бажання

Тетянин день православні українці святкують 25 січня. Тетяна була настоятелькою в храмі, і під час гоніння на християн її схопили і катували, вимагаючи зректися своїх переконань. Але вона була непохитна, і під час випробувань читала молитви, тому звернення до Ісуса Христа та Діви Марії в цей день має особливу силу.

Варто відзначити, що Свята мучениця Тетяна присвятила своє життя піклуванню про хворих, допомагала нужденним. Крім того, її вважають покровителькою і заступницею всіх студентів.

Як правильно промовити молитву Святої великомучениці Тетяни

Молитву потрібно читати перед іконою Божої Матері "Скоропослушниця", яку вважають чудотворною. Її написали на Святій Горі Афон і зберігається вона в монастирі Дохіар в Греції. Ікона допомагає при різних важких розладах зі здоров'ям, при бідах і невдачах, проханнях про допомогу в чомусь дуже важливому.

Рано-вранці, тільки вставши з ліжка, потрібно подумати про найзаповітніше бажання і від усієї душі говорити слова молитви.

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця" (фото: wikipedia.org)

Молитва на Тетянин день до Божої Матері Скоропослушниці

О, Пресвята Діво, Мати Господа Вишняго, скоропослушная Заступнице всіх, до Тебе з вірою вдаються! Призри з висоти небеснаго величі Твого на ма непотребнаго до святої ікони Твоєї припадающа: скоро вислухай смиренну молитву мене грішного і принеси ю до Сина Твого, умоли Його, та осяє похмуру душу мою світлом божественния благодаті своєї, і очистить розум мій від помислів суєтних, так умирить моє стражденне серце й зцілить рани його, так напоумить ма на добрі справи і зміцнить працювали йому зі страхом, та пробачить вся вчинена мною зла, та позбавить від вечния муки і не позбавить небеснаго свого царства. О Преблагословенна Богородиця! Ти благоізволила єси нарещися в образі Твоєму Скоропослушниця, повелевающи всім притекати до Тебе з вірою: не презри убо мене скорбнаго і не попусти погибнути мені в безодні гріхів моїх. На Тебе по Бозі все моє сподівання і надія спасіння, і Твого покрову і предстательству вручаю собі на віки віків. Амінь.