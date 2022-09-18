Ця молитва на Михайлове чудо здатна виконати найсильніші бажання

Що таке Михайлове чудо

Архістратиг Михайло у 4 столітті почув заклики та молитви праведника Архипа. Архип у місті Ієраполісі збудував храм на честь Михайла. Йому наснилося, що дочка випила води з джерела і зцілилася від страшної хвороби.

У цьому джерелі Архип охрестився всією сім'єю, а потім збудував храм. Цей храм користувався популярністю у християн та паломників, а язичники вирішили їм помститися і затопити всю долину, разом із джерелом та храмом. Архип почав молитися, і на його заклик відгукнувся Михайло Архангел.

Він ударом свого жезла відкрив у горі щілину, повернув воду на язичників і врятував не лише храм, а й усю долину. З того часу християни відзначають 19 вересня день Михайлова Чуда.

Як попросити Архангела Михайла про заступництво

Господи, Боже Великий, Царю безначальний, пішли Архангела Твого Михайла на допомогу рабам Твоїм (імена). Захистіть, Архангеле, нас від ворогів, видимих і невидимих.

Про Господа Великого Архангела Михайла! Заборони всім ворогам, що борють мене, і вчини їх як вівці, і упокори їх серди зла, і розтрощи їх, як порох перед лицем вітру.

Про Господа Великого Архангела Михайла! Шестикрилатий перший княже і воєвода Небесних Сил – Херувимів і Серафимів, буди нам помічник у всіх бідах, у скорботах, у смутках, у пустелі та на морях тихий притулок!

Про Господа Великого Архангела Михайла! Звільни нас від всякої краси диявольської, коли почуєш нас, грішних, що моляться тобі й закликають ім'я твоє святе.

Прискори нам на допомогу і побори всіх, хто противиться нам, силою Чесного і Животворного Хреста Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, молитвами святих апостолів, святителя чудотворця Миколи, Андрія, Христа заради юродивого, святого пророка Іллі, і всіх святих великомучеників усіх преподобних отців наших, що від віку Богові догодили, і всіх святих Небесних Сил.

Про Господа Великого Архангела Михайла! Допоможи нам, грішним (імена), позбав нас від боягуза, потопу, вогню, меча і марних смертей, і від всякого зла, від ворога влесливого, від бурі завданої, від лукавого визволь назавжди, нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь