Ця молитва на Михайлове чудо здатна виконати найсильніші бажання

Михайлове диво українці відзначатимуть 19 вересня. Цей день присвячений Архангелу Михайлу, який здолав зло і відправив диявола разом із його посіпаками до пекла. Саме цього Архангела вважають головним борцем проти беззаконня та несправедливості.
Яка молитва в день Михайлового чуда допоможе виконати всі найсильніші бажання – читайте нижче.
Архістратиг Михайло у 4 столітті почув заклики та молитви праведника Архипа. Архип у місті Ієраполісі збудував храм на честь Михайла. Йому наснилося, що дочка випила води з джерела і зцілилася від страшної хвороби.
У цьому джерелі Архип охрестився всією сім'єю, а потім збудував храм. Цей храм користувався популярністю у християн та паломників, а язичники вирішили їм помститися і затопити всю долину, разом із джерелом та храмом. Архип почав молитися, і на його заклик відгукнувся Михайло Архангел.
Він ударом свого жезла відкрив у горі щілину, повернув воду на язичників і врятував не лише храм, а й усю долину. З того часу християни відзначають 19 вересня день Михайлова Чуда.
Господи, Боже Великий, Царю безначальний, пішли Архангела Твого Михайла на допомогу рабам Твоїм (імена). Захистіть, Архангеле, нас від ворогів, видимих і невидимих.
Про Господа Великого Архангела Михайла! Заборони всім ворогам, що борють мене, і вчини їх як вівці, і упокори їх серди зла, і розтрощи їх, як порох перед лицем вітру.
Про Господа Великого Архангела Михайла! Шестикрилатий перший княже і воєвода Небесних Сил – Херувимів і Серафимів, буди нам помічник у всіх бідах, у скорботах, у смутках, у пустелі та на морях тихий притулок!
Про Господа Великого Архангела Михайла! Звільни нас від всякої краси диявольської, коли почуєш нас, грішних, що моляться тобі й закликають ім'я твоє святе.
Прискори нам на допомогу і побори всіх, хто противиться нам, силою Чесного і Животворного Хреста Господнього, молитвами Пресвятої Богородиці, молитвами святих апостолів, святителя чудотворця Миколи, Андрія, Христа заради юродивого, святого пророка Іллі, і всіх святих великомучеників усіх преподобних отців наших, що від віку Богові догодили, і всіх святих Небесних Сил.
Про Господа Великого Архангела Михайла! Допоможи нам, грішним (імена), позбав нас від боягуза, потопу, вогню, меча і марних смертей, і від всякого зла, від ворога влесливого, від бурі завданої, від лукавого визволь назавжди, нині та повсякчас, і на віки віків. Амінь
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