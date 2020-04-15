Молитва на Чистий четвер, яка змінює долю

Чистий четвер 2020 (колаж РБК-Україна)

У Чистий четвер християни здійснюють обмивання, читаючи молитви

Чистий четвер в 2020 році в Україні відзначають за три дні до Великодня 19 квітня - таким чином вже 16 квітня православні віруючі на Великий або Чистий четвер починають найбільші приготування до свята Воскресіння Христового.

У Біблії говориться, що в цей день на Таємній вечері Спаситель омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові та смиренності. Згідно Євангеліє, тоді ж Ісус встановив обряд євхаристії - Святе Причастя.

Цей обряд визнається всіма християнами - православними, католиками, лютеранами. Віруючі куштують вино і хліб, маючи на увазі під ними Тіло і Кров Ісуса Христа.

Від Великого Четверга і до неділі у всіх православних храмах церковні служби присвячуються спогадам про земні страждання Спасителя.

Зараз, в умовах карантину через коронавірус, у ПЦУ та УГКЦ закликають вірян не відвідувати Великодні богослужіння, щоб не піддатися ризику заразитися COVID-19. Священики рекомендують дивитися трансляції служби, а здійснити освячення пасок можна в домашніх умовах - це може зробити голова сімейства за допомогою святої води (часто вона може залишитися після Хрещення) і молитви.

Які ж молитви в Чистий четвер краще читати християнам, здійснюючи обмивання тіла та змиваючи гріхи з душі.

Ця молитва, прочитана в Пасхальний четвер, має особливу силу. Її слід читати, запалюючи церковні свічки і від щирого серця, бажаючи повністю змінити себе і свою долю.

Ангеле Божий, Хранитель моєї дyші і мого тiла! Істинно прошу Тебе: не покинь мене в гріху, будь зі мною поруч і не віддай бiсам безсмepтний дух мій. Стримай мене від слабкості і немочі, приборкай вільність мою і направ мене на шлях смирення й істинної віри в Господа. І вдень, і вночі, і в щасті, і в смутку не залиш мене і йди зі мною в Царство Небесне. Амінь.

Слід наголосити - вважається, що купатися краще за все перед світанком і під душем.

В цей день молитися прийнято не лише про зміну долі. Ось ще кілька текстів, які потрібно промовляти протягом Чистого четверга

Омиваючи себе водою, потрібно прочитати таку молитву:

Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, Четвер, чистим будь Очисти мене, раба (у) Божого (у), від всякого зла, від образи, від неслухняності , від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від марних суперечок В ім'я Отця і Сина і Святого духа. Амінь.

Купатися треба повністю, в тому числі й мити голову. За словами істориків-народознавців, важливо було скупатися дуже рано, ще до того, як повністю посвітлішає на вулиці, а саме - до ворон, які купають своїх дитинчат з першими променями сонця.

Вірять, що саме в цей час вода набуває унікальні корисні властивості та може навіть зцілити. Пращури вважали, що купання у воді до сходу сонця допоможе залишатися духовно чистим до Чистого четверга наступного року.

При купанні у Чистий четвер можна прочитати також заговор на удачу і багатство:

Чистий четвер Великдень славить, весь народ православний Великдень славить,

так би і мене люди славили, і молодий, і старий, щоб в пошані у начальства я раб Божий (ім'я) ходив,

щоб справа моя мені приносила прибуток.

Золото до моїх рук липне, горнеться.

Монети в гаманці побрязкують. Ключ. Замок. Мову. Амінь.

До речі про добробут. Згідно з віруваннями, щоб весь рік був фінансово успішним, у Чистий четвер потрібно перерахувати всі свої заощадження. Зробити це треба тричі, перебуваючи в повній самоті: рано вранці, вдень і після заходу сонця.

Вважається, що перед умиванням можна покласти у воду срібну ложку або срібну монету, і таке "срібне" умивання дасть людині міцне здоров'я і красу на довгі роки.

Також у Чистий Четвер православні роблять велике прибирання в хаті, очищають двори та присадибні ділянки від накопиченого за зиму сміття, бруду і пилу. У народі говорили: "Якщо в Чистий Четвер вимиєшся і вимиєш, увесь рік чистота в хаті водитися буде".

Після прибирання, проведеного в Чистий Четвер, у домах вже не прибирали до Великодня.

Раніше ми писали про те, що потрібно встигнути зробити українцям на тижні перед Великоднем, який ще називають Білим або Чистим тижнем.