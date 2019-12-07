Мокрий сніг та різкий вітер: де в Україні чекати на негоду

Погода в Україні в неділю, 8 грудня, буде переважно суха, однак без опадів все ж не обійдеться. Так, у північних областях очікуються дощі, а в Карпатському регіоні випаде сніг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Фахівець зазначила, що завтра в країні загалом збережеться приблизно така ж синоптична ситуація, як сьогодні.

Температура повітря 8 грудня в денний час в середньому по Україні коливатиметься в межах +3... +8 градусів, вночі термометри покажуть від -3 до +4 градусів.

Очікується досить сильний вітер, який створить відчуття більш холодної погоди.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в неділю збільшиться хмарність, є ймовірність дощу. Температура повітря в столиці не перевищить +5 градусів.

"Грудень поки що снігу не дає, морози ховає, основні погодні баталії спостерігаються на північному заході Європи... А в нас в Україні поки що - "пенсіонерська" погода, спокійна, розсудлива і поважна", - зазначила Діденко.