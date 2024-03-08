Мох и сорняки навсегда исчезнут из вашего двора благодаря этим 3 проверенным методам

Как убрать мох

Прежде всего следует понять, почему появляется мох. Он очень любит влагу, тень и прохладу. Именно поэтому мох часто появятся у домов, во дворе и "пробивается" из-под плитки. Чтобы преодолеть это растение, вам помогут 3 проверенных лайфхака.

Кипяток

Мох и сорняки очень боятся горячей воды, особенно если это кипяток. Просто залейте все растения, которые хотите уничтожить. А затем уберите все остатки мха и сорняков. Но учитывайте то, что кипяток уничтожит все, поэтому выливайте его осторожно, чтобы он не попал на цветы и растения, которые вам нужно оставить.

Уксус и вода

Смесь из уксуса и воды может уничтожить мох и сорняки, ведь она их буквально "убьет". Поэтому, если вам нужно очистить двор от растений, смешайте в бутылке с пульверизатором уксус и воду (в пропорции один к одному). Затем распылите смесь на мох и сорняки, подождите 15 минут и тщательно вычистите обработанное место щеткой.

Пищевая сода

Это средство подойдет тогда, когда сорняков немного. Просто посыпьте содой место, покрытое травой или зеленым мхом, и оставьте его на ночь. Утром сметайте остатки растений и соды веником и удалите корни.