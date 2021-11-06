Чи можуть українців оштрафувати за їзду на літній гумі в зимовий період: це мають знати всі

В Україні не врегульовано питання про перевзуття машини на зимову гуму. Однак, водії мають самостійно усвідомлювати ризики їзди на літньому комплекті.
Про це йдеться на сайті "Асканія - Шина".
Так, у підпункті 31.4.5 ПДР водіям радять ставити шини, що відповідають стану дорожнього полотна (дощ, сніг, іній, ожеледиця), але точних термінів не вказано.
Зазначається, що відповідальності за несвоєчасну заміну гуми водії не можуть нести.
Тому, на сьогодні в Україні власники автомобілів можуть отримати штрафи за автошини за певних умов:
Окрім того, якщо автошини не відповідають цим параметрам, на водія чекає штраф у розмірі 20-40 неоподатковуваних мінімумів доходів. Також, якщо станеться повторне правопорушення, то можливий адміністративний арешт до 10 діб або позбавлення прав на 3-6 місяців.
Раніше ми повідомляли, коли в Україні потрібно "перевзуватися" на зимову гуму.
Також ми писали, що в Україні сильно подорожчає автомобільне паливо.