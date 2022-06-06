На що може вказувати "чоловіче" волосся у жінок: причини гірсутизму і лікування

Причини гірсутизму

Ріст густого темного волосся на обличчі, шиї, грудях, животі, попереку, сідницях або стегнах у жінок може бути викликаний підвищенням рівня андрогенів, або якщо тіло стає більш чутливим до таких гормонів.

Так, жінки природним чином виробляють чоловічі гормони (андрогени). Їх підвищений рівень може призвести до того, що тонкі, світлі та "пухнасті" волосяні фолікули вироблятимуть більше та темне "термінальне" волосся, що призводить до гірсутизму.

Як зазначають у фахівці Національної служби охорони Здоров'я Англії (National Health Service), найчастішою причиною є синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). Це стан, що вражає яєчники, яке також може викликати такі симптоми, як прищі та нерегулярні місячні.

Іноді у жінок з підозрою на СПКЯ насправді є проблема з наднирковими залозами, звана "некласична вроджена гіперплазія надниркових залоз через дефіцит 21-гідроксилази" або NCCAH, йдеться в публікації науковців Endocrine Society.

Іноді подібна "чоловіча волосатість" у жінок може бути викликана генетичною схильністю.

У рідкісних випадках гірсутизм можуть провокувати:

деякі ліки

використання анаболічних стероїдів

інші гормональні стани, такі як синдром Кушинга та акромегалія

пухлина, що впливає на рівень гормонів.

Тут важливо зазначити, що більш світле та тонке волосся на обличчі або тілі зазвичай - не гірсутизм. У більшості жінок з'являється більше волосся такого типу з віком, особливо після настання менопаузи.

Якщо волосся чоловічого типу у жінки викликає почуття дискомфорту з естетичних причин і занепокоєння, доречно перш за все звернутися до лікаря загальної практики або ендокринолога, щоб встановити точний діагноз і в разі необхідності дізнатися способи лікування.

Способи позбутися гірсутизму

лікар може запропонувати дієту і зниження ваги, щоб контролювати рівень гормонів

можна застосовувати звичайні домашні засоби для видалення або освітлення волосся (гоління, епіляція воском, вищипування, креми для видалення волосся або знебарвлення), тобто все зводиться до косметичних процедур

дорожчі способи - електроепіляція або лазерне видалення волосся

також можна використовувати крем, що відпускається за рецептом, для уповільнення росту волосся на обличчі (крем з ефлорнітином)

як інформують в NHS, допомогти контролювати рівень гормонів може допомогти прийом протизаплідних таблеток, якщо ще не настала менопауза.

Якщо такі способи не допомогли через 6 місяців, а намір розлучитися з густим волоссям не на голові залишається, лікар загальної практики може направити до фахівця для рекомендації інших ліків для контролю рівня гормонів.