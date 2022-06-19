Чи можуть повістку про мобілізацію вручити телефоном: що кажуть юристи

Хто і де має право вручити повістку

Повістку може вручити співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП), а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, організацій, в тому числі й закладів освіти, ФОП, Керуючі багатоквартирних будинків, власники будинків.

Що має бути зазначено в повістці

У повістці зазначаються:

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження призовника та його адреса

Місце роботи

Вид повістки: уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття в ТЦКСП, призов на військову службу в ЗСУ

Дата, час і адреса - коли та куди потрібно з'явитися

Попередження про необхідні документи

Назва організації, печатка, підпис, прізвище, ім'я, по батькові керівника ТЦКСП

Повістка - це важливий документ і за законом його не можна вручити усно або іншим способом, без видачі письмового документа.

Якщо повістка виписана з помилкою - потрібно прибути в зазначений час і дату, за вказаною адресою - і прояснити ситуацію з помилкою.

Чи можуть вручити повістку через телефон

За законодавством не передбачено виклик до військкомату телефоном, оскільки особа повинна отримати повістку особисто, під розпис. Тому інформація про призов або запрошення до військкомату за допомогою телефону не може вважатися належним повідомленням.

Однак в умовах воєнного часу деякі конституційні права громадян обмежені, а обов'язок захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України набуває найвищого пріоритету.

Це означає, що повістки можуть вручатися на вулицях, на підприємствах, а також може прийти повідомлення про призов через телефон. Тому в разі телефонного дзвінка з військкомату необхідно з'явитися до відповідного військкомату для отримання повістки.

Оскарження таких дій практично неможливе через обмежене функціонування судової системи та обставини воєнного стану.

Де можуть вручати повістки

Законодавством не встановлено місце, де можна або не можна вручити повістку.

Фактично її можуть вручити особисто в руки в будь-якому місці: на вулиці, на блокпостах, на робочому місці, в магазині. Однак перед врученням повістки встановлюють особу військовозобов'язаного.

Під час вручення повістки особа повинна отримати її, розписатися про отримання та з'явитися в зазначений час за вказаною адресою.