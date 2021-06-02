Як вас можуть покарати за магніт на лічильнику води: сума штрафу вражає

Магніт на лічильник води - не новинка для України. Таким чином багато наших співвітчизників хочуть "надути" систему, щоб заощадити на оплаті тарифів. І останнім часом в мережі знову з'явилося багато оголошень про продаж магнітів на лічильники, а українці цікавляться: які штрафи "світять" за таку підприємливість?

Чому встановлення магніту на лічильник води - це погана ідея, яка точно не заощадить ваші гроші - читайте в нашому матеріалі нижче.

У чому "принадність" магнітів на лічильниках?

Таку схему досить часто практикують жителі невеликих міст. Також вона поширена в селах, правда, там магніти часто встановлюють, наприклад, на газові лічильники.

Популярність цього методу "злому" полягає, судячи з усього, в простоті процесу. Адже, щоб домогтися 100% зупинки, всього лише потрібно підібрати правильний магніт. Існують навіть спеціалізовані сайти, які допомагають з вибором. Коштує таке "задоволення" від 350 грн і вище (наприклад, на сайтах оголошень можна знайти маленькі магнітики за 3589 грн).

Найчастіше такі неодимові магніти в формі шайби для зупинки лічильника води встановлюють безпосередньо на самому лічильнику ближче до крильчатки. Але якщо раніше таким чином обдурити фахівців водоканалу можна було, то зараз - все зовсім по іншому.

Чому схема вже не актуальна?

Сьогодні на сучасні Лічильники води клеять спеціальний захист - антимагніт. Протягом 5 хвилин він псується від магніту і тоді всі ваші махінації видно.

Якщо у вас немає антимагнітної наклейки - не поспішайте радіти. Все одно їх рекомендують міняти на нові, бо коли прийде час-перевірку відповідних органів вони не пройдуть.

"Коли нам клеїли антимагніти, то у водоканалі сказали, що 80% лічильників гарячої води не проходять перевірку. А це означає, що народ махлює. Вони, звичайно, теж грають нечесно. Буває, вода ледве-ледве тепла, а лічильник мотає по повній... Або ж спускати воду потрібно хвилин 5, щоб вона була теплою", — розповідає киянка Ірина.

Але поки - що практичні всі старі механічні лічильники не можуть встояти перед магнітами. А деякі й взагалі продають вже з вбудованими магнітами. Якщо такий прилад обліку потрапить в руки комунальників, "відкосити" від штрафу вам не вдасться жодним чином.

Які штрафи за установку магніту на лічильник?

Якою б не була спокуса заощадити кілька гривень - краще його перебороти. Адже пам'ятайте: закон забороняє втручатися в систему роботу приладів обліку ресурсів! Мало того, якщо махінації помітять комунальники, то розмір штрафу може досягти 100 тис.грн. Цих грошей, погодьтеся, вистачить, щоб оплачувати платіжки протягом десятків місяців.

Суму штрафу вираховують дуже просто: припускають, на яку суму ви могли спожити воду з моменту останньої перевірки лічильника до дати, коли в/на лічильнику виявили магніт - за кожен день впливу магніту понад 500 грн.

Однак адвокати кажуть, що можна спробувати домовитися з водоканалом про зменшення розміру штрафу, посилаючись на складне становище в сім'ї або низький рівень доходів. Але результат таких домовленостей передбачити складно.