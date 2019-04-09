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Можуть довести до сказу: астрологи назвали найбільш вередливих жінок за знаком Зодіаку

STYLERЖиття    09.04.2019 - 21:02
Можуть довести до сказу: астрологи назвали найбільш вередливих жінок за знаком Зодіаку
Самі вередливі знаки Зодіаку у жінок (Колаж РБК-Україна)

Представниці цих знаків можуть впевненно маніпулють оточуючими

Астрологи визначили які жінки по знаку Зодіаку найшкідливіші і найчастіше доводять оточуючих своєю впертістю і маніпуляціями.

Овен вважається самим впертим знаком Зодіаку, як у жінок, так і чоловіків. Представниці цього знака обожнюють контролювати оточуючих. Однак, щоб впоратися з жінкою-Овном, досить ніколи її не зраджувати, не обманювати і залишатися вірним у будь-якій ситуації. Овни дуже винахідливі в помсті і, якщо їх образити – вони будуть довго ображатися і шукати спосіб помститися кривдникові. Астрологи попереджають, що за маскою добрячки Овна ховається майстерний маніпулятор.

Раки – це бомба уповільненої дії. Ці дами дуже песимістичні і депресивні. Однак, як тільки у них визріває план дій, то їх неможливо зупинити – вони стають винахідливі, вперті і переконливі. Ображати Раків не рекомендується – їх помста зазвичай тиха й прихована. Також жінки-Раки дуже підозрілі, тому вони цінують тільки щирість.

Жінки-Леви не люблять інтриги і тому не визнають тих, хто намагається погладити їх проти шерсті. Представниці цього знаку володіють егоцентричним характером і щиро вважають себе правими у всіх ситуаціях. Астрологи радять не сперечатися з Левами і не свариться, так як це може закінчиться погано.

Можуть довести до сказу: астрологи назвали найбільш вередливих жінок за знаком Зодіаку

Найвередливіші знаки Зодіаку

Діви на перший погляд здаються ніжними, сором'язливими і добродушними, але насправді це все рівно до того моменту, поки жінку-Діву не зачепиш за хворе. Тоді вони перетворюються в центр агресії і впертості. Розлючена жінка-Діва здатна розтоптати всіх, хто встане у неї на шляху і при цьому вона відмінно застосує хитрість.

Скорпіони почасти схожі на справжніх скорпіонів, які небезпечні і боляче жалять оточуючих. Представниця цього знака може бути прекрасним другом і пристрасною партнеркою, але якщо її образити, то вона перетворюється на агресивного і жорстокого ворога. Ще ці дами дуже ревниві і мстиві, тому кривдити їх не варто.

Риби дуже двоїсті. У спокійному стані ці дами хороші і жалісливі, допомагають всім нужденним. Однак найчастіше представниці цього знака наповнені песимізмом, який вони поширюють на оточуючих. Жінки-Риби володіють даром змусити оточуючих відчути себе винуватими абсолютно у всьому, так як їм зручніше перекласти тягар відповідальності на чужі плечі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, представників яких знаків Зодіаку варто побоюватися.

А також розповідали про те, яким знакам зодіаку пощастить з фінансами на цьому тижні.

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