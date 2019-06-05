Можу суржиком: прес-секретар Зеленського невдало пожартувала з журналістами

Прес-секретар Зеленського по-хамськи відповіла журналістам на своїй сторінці в Twitter
Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель невдало поспілкувалася з журналістами на своїй сторінці в Twitter і нарвалася на хвилю критики.
Юлія Мендель разом з Володимиром Зеленським на даний момент знаходиться в Брюсселі. Вона публікує заяви президента в соціальних мережах. На сторінці у Facebook більшість записів – українською мовою, а в Twitter – англійською.
Під постом про Приватбанк журналісти попросили прес-секретаря президента дублювати повідомлення і українською мовою і нарвалися на дуже цікаву відповідь.
"Можу почати суржиком, спеціально для 5 каналу" – написала Юлія Мендель.
Скріншот поста (twitter.com/IuliiaMendel)
Пізніше вона видалила свою відповідь і написала інший, де порекомендувала також читати твіти на офіційній сторінці президента в Twitter.
Така відповідь обурила користувачів мережі, і вони нагадали Юлії Мендель, що вона є прес-секретарем українського президента.
Скріншот коментарів (twitter.com/IuliiaMendel)
Пізніше Юлія Мендель у коментарі для видання "Букви" повідомила, що цей твіт був жартом.
"Ми рухаємося в Європу, ми затвердили курс на євроінтеграцію. Ми декларуємо, що ми велика європейська країна, яка є великою за європейським цінностям. Я як спікер Президента веду Twitter англійською мовою, Facebook - українською...І мене журналісти звинувачують в тому, що я розмовляю на міжнародній англійській мові... Це смішно. Звинувачення на мою адресу в хамстві є абсолютно безпідставним. Я відповіла в жарт: якщо журналісти мені пишуть на суржику, то і їм відповісти я теж можу суржиком. Але це був жарт", - сказала прес-секретар президента.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про шкідливі звички президента Зеленського.
А також розповідали про те, що у Порошенка звинуватили Зеленського у "банальному плагіаті".