Переборщив трошки: серійний маніяк жив у землянці і нападав на жінок під Києвом

Під Києвом спіймали маніяка (колаж: РБК-Україна)

У Київській області затримали маніяка, який систематично нападав на жінок і вбив одну з них

В Київській області затримали серійного ґвалтівника, який систематично нападав на жінок, а одну з них - вбив. Тоді ця історія сколихнула всю країну, адже загиблою виявилася гардеробниця Верховної Ради Антоніна Шпір. Її знайшли задушеною у кукурудзяному полі.

Маніяк зізнався в тому, що вбив жінку. Каже, що трохи переборщив і взяв гріх на душу. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Трагедія з Антоніною Шпір трапилася ще в липні 2019-го. З того часу маніяк вчинив ще серію нападів, а останній стався тиждень тому.

Тетяна каже, що незнайомий чоловік приїхав до її дому і запропонував допомогти по господарству. Потім він завіз її в поле, хоча повинен був відвезти додому.

"Я нахиляю голову і бачу, лежить клейонка. Один край відкритий, а другий згорнутий. І ніж лежить і пляшка", - розповідає жінка.

Їй в якийсь момент вдалося втекти. Але блакитні очі і оскал "як у вампіра" Тетяна вже не забуде ніколи.

А кількома днями раніше зловмисник напав на Наталю в лісосмузі біля залізничної зупинки. Коли вона почала чинити опір, наніс удар. Маніяк вимагав від жінки "зробити йому приємно, якщо вона хоче залишитися в живих". Силою і хитрістю Наталі вдалося вирватися.

"Задушив жінку. Це гріх я собі на душу взяв великий, - каже підозрюваний і пояснює свої дії алкогольним сп'янінням. - неадекватно поставився по п'янці, мені не можна пити і я трішки переборщив. Чіплявся до жінок, але я поганого не робив".

Підозрюваний три роки жив з жінкою і її матір'ю Любов'ю під одним дахом. Остання каже, що алкоголем не зловживав, дочку не бив.

Після останніх двох нападів ґвалтівник вирішив переселитися у землянку в лісі, де жив останні два тижні. Колись в цьому "домі" підозрюваний прожив півтора року.

Сусіди кажуть, що чоловік називався Мельник Сергій Володимирович. Пізніше виявилося, що ім'я вигадане.

Крім двох нападів та вбивства підозрюваному інкримінують ще два. Тоді він примушував жертв задовольняти його сексуальні потреби "неприродним способом".

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, каже, що відносно ґвалтівника вимагатимуть довічного ув'язнення. Втім, йому це не вперше, адже він вже п'ять разів сидів у в'язниці.

На Київщині впіймали серійного маніяка

Нагадаємо, що тіло гардеробниці Верховної Ради Антоніни Шпір виявили 3 липня в кукурудзяному полі, між селами Вільне і Юрівка Макарівського району. Жінка їздила туди на дачу, а коли перестала виходити на зв'язок, рідні кинулися на її пошуки.

Раніше ми писали також, що у Києві на дівчину жорстоко напали у ліфті.