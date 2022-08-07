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Могилевська розповіла, як мало не загинула під обстрілами, і про свої зруйновані будинки у Бучі та Маріуполі

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Неділя 07 серпня 2022 18:51
Могилевська розповіла, як мало не загинула під обстрілами, і про свої зруйновані будинки у Бучі та Маріуполі Фото: Наталія Могилевська (uk.net)
Автор: Володимир Костирін

Наталія Могилевська розповіла про зруйновані російськими окупантами свої будинки в Бучі та Маріуполі. Знаменита співачка також пояснила, чому не виїхала з Києва на початку повномасштабного вторгнення, і зізналася, що ледь не загинула біля Білої Церкви від ворожого обстрілу.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю в програмі "Все буде добре".

Початок великої війни застав артистку в столиці, і вона вирішила не залишати Київ і не виїжджати з України, оскільки прихистила у своєму будинку рідних і близьких.

"Я живу на Осокорках. Мій район більш спокійний. І тому до мене приїхали всі мої друзі, рідні, вагітна сестричка на 8-му місяці, вона опинилася в метро, вона теж з ріднею приїхала до мене. У мене був повний будинок людей", - згадує Могилевська.

Співачка сиділа на дієті, і продуктів в хаті було всього нічого, тому на ній як на господині, яка приймала велику кількість гостей, була відповідальність.

"І я виїхати не могла. Я повинна була шукати все, в тому числі і їжу - тому що дев'ять людей, а їжі немає.... Далі, я вже на 3-й день почула, що у людей на Славутичі немає води. У мене є свердловина. Я набрала 20 бутлів води, поїхала на метро Славутич. А далі вже почалося різне - і виступи, і волонтерка..." - пояснює виконавиця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ Могилевська про своє життя під час війни: я спала під ліжком, а тепер привожу воду до метро

Могилевська розповіла, як мало не загинула під обстрілами, і про свої зруйновані будинки у Бучі та Маріуполі

Наталя Могилевська їздить до захисників України з виступами (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська додала, що пізніше, коли стало спокійніше, вона могла поїхати з Києва, виїхати з України, але "була така впевнена в нашій перемозі, що хотіла бути однією з перших, і на власні очі побачити її".

Заміський будинок зірки, розташований в Бучі, російські загарбники розграбували, а потім - розбомбили.

"Проводку всю просто витягли... навіщо їм вона, я не знаю... Все зруйнували, а після цього його ще й розбомбили", - каже співачка.

Могилевська розповіла, як мало не загинула під обстрілами, і про свої зруйновані будинки у Бучі та Маріуполі

Наталія Могилевська з воїнами ЗСУ під час однієї з поїздок (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

А в Маріуполі будинок її дядька був знищений ворожими снарядами при обстрілі. Чоловік загинув.

"Це жахлива історія для мене. Тому, що після того, як не стало мого батька і моєї мами, моїх рідних, будинок мого дядька в Маріуполі був єдиним будинком, де я могла залишатися дитиною. Мої троянди, які я дуже любила, і моє маленьке море, і садочок. У цих трояндах його і поховали.." - розповіла Могилевська.

Артистка також поділилася історією, як через російські обстріли вона сама ледь не загинула. Сталося це в Київській області неподалік від Білої Церкви.

"Ми зупинилися там, переклали якісь речі з машини в машину і поїхали. Через п'ять або три хвилини туди "прилетіло"", - згадує співачка.

Відео: Наталія Могилевська розповіла про зруйновані "орками" будинки в Бучі та Маріуполі, про волонтерство та поїздки до бійців ЗСУ

Нагадаємо також, перед цим зірка відверто розповіла про свого нового коханого.

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Наталя Могилевська
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