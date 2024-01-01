Могилевская впервые показала своего любимого и рассказала, когда решилась на удочерение девочек

Когда артистка решилась на усыновление детей

По словам знаменитости, она удочерила двух сестричек в начале полномасштабного вторжения РФ.

Девочки были травмированы из-за сложившейся ситуации, поэтому исполнительнице понадобилось время, чтобы дети адаптировались к новой семье.

"Дети были очень травмированы. Старшая девочка несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто крайне необходимо было время, чтобы адаптироваться в новую семью, чтобы мы могли прорасти друг к другу. У меня младшая дочь первые полгода вообще не спала. Просто всю ночь руку держала на ней, чтобы она не плакала", - призналась она.

Также она добавила, что решение об усыновлении было принято совместно с ее возлюбленным, которого зовут Валентином.

"Это произошло в самом начале войны. Когда мы с моим мужем очень много ездили на фронт, в госпитали, в детдома, к переселенцам. И вот этот весь ужас только-только произошел и мы приняли такое решение", - призналась артистка.

Хотя и своего избранника Могилевская скрывает от чужих глаз, в сюжете ТСН она впервые его показала.

Наталья Могилевская с возлюбленным (фото: скриншот из видео)

Однако лицо мужчины разглядеть трудно, ведь любимый знаменитости позировал перед камерой со спины.