"Что у них в голове": Огневич пожаловалась на наглых россиян, предлагающих ей сотрудничество

Известная украинская певица Злата Огневич пожаловалась на россиян, которые, несмотря на год полномасштабной войны, продолжают предлагать ей сотрудничество. Звезда очень возмутилась, ведь не понимает, как граждане РФ могут такое делать.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Предлагают рекламировать российские товары

По словам певицы, к ней обратилась одна из компаний с предложением прорекламировать российские товары в своих соцсетях. Это предложение шокировало певицу и ее команду.

"Ко мне, к моим представителям обратились за рекламой, чтобы я прорекламировала российские товары! То есть люди, живущие в России, думают, что это абсолютно нормально, если я здесь, в Украине, буду рекламировать российские товары?! Что у них в голове?" - поделилась Злата.

Злате Огневич предлагали рекламировать российские товары (скриншот)

Совместные песни

Также исполнительница рассказала, что к ее представителям обратился артист из РФ с просьбой одолжить у Златы часть ее песни и стать соавтором его трека.

Звезда не понимает, как после всего, что Россия сделала на территории Украины, россияне могут обращаться к ней о сотрудничестве.

"Это вообще яростный кринж! Какой-то тип, живущий в России, обратился к моей команде, чтобы выпустить трек с моим голосом, с частью моей песни. На Spotify он хочет это все монетизировать, популяризировать и указать меня соавтором трека. То есть по нам гатят ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны с ними делать совместные творческие работы. Я понимаю, что там все очень грустно с пропагандой, состоянием сознания и пониманием, но настолько быть циничными", - возмутилась певица.

Злате Огневич россияне предлагают выпустить общий трек (скриншот)

После этого инцидента артистка призвала украинцев прекратить слушать российских исполнителей, чтобы не помогать врагу собирать деньги на войну против Украины.

"Я вас очень призываю - не слушайте российский контент, тот соседний! Принципиально, даже если очень нравится! Потому что если вы его слушаете, вы монетизируете и помогаете им собирать деньги", - призвала Огневич.