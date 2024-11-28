Модно и тепло: стилист показала трендовые образы с пальто и куртками на зиму 2025

Пальто

Пальто - это классика зимнего гардероба, оно подходит для разных мероприятий, а также сочетается с обувью разного стиля.

Модные образы на зиму 2025 (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С чем носить пальто

С вязаными свитерами: теплый свитер из шерсти или кашемира идеально дополнит пальто, при этом создавая стильный образ.

С брюками или джинсами: прямые брюки или классические джинсы - это универсальный вариант для ежедневных прогулок.

С платьем или юбкой: если вы хотите создать более женственный и элегантный образ, пальто будет хорошо смотреться с платьем или юбкой в комбинации с плотными колготками или гетрами.

Модные образы на зиму 2025 (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С обувью: пальто можно носить с ботинками, ботфортами или с короткими сапогами. Важно, чтобы обувь была удобной и теплой.

С аксессуарами: шарфы, шапки и перчатки - обязательные атрибуты в зимнем гардеробе. Под пальто выбирайте стильные крупные шарфы и шапки, которые могут быть как нейтральных цветов, так и ярких оттенков для акцента.

Модные образы на зиму 2025 (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Пуховик

Многие модницы все же отдают предпочтение удобным пуховикам. Можно подобрать несколько вариантов: удлиненный, короткий, с поясом или без.

Модные образы на зиму 2025 (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С чем носить пуховик

С толстовками и свитшотами: оверсайз-куртки хорошо сочетаются с объемными свитшотами или худи. Это создаст стильный и комфортный образ.

С водолазками и фланелевыми рубашками: для более элегантного и сдержанного вида носите куртки с водолазками или рубашками, заправленными в брюки.

С джинсами и утепленными леггинсами: джинсы или леггинсы подойдут к большинству курток, будь то классическая модель или пуховик.

С кроссовками или ботинками: куртки, особенно спортивного стиля, отлично смотрятся с кроссовками или высокими ботинками. Если это зимняя куртка в стиле милитари, такие ботинки будут особенно к месту.

Модные образы на зиму 2025 (фото: instagram.com/styleguide.ua)

Дубленки

Дубленка - это стильная и очень теплая верхняя одежда, которая придает образу шарма и элегантности.

Модные образы на зиму 2025 (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С чем носить дубленку

С шерстяными свитерами: дубленка хорошо сочетается с классическими или объемными шерстяными свитерами, что придает образу уюта и тепла.

С джинсами и брюками: это универсальный вариант. Прямые или зауженные брюки, джинсы и кожаные брюки подойдут для дубленки, в зависимости от ее стиля.

Модные образы на зиму 2025 (фото: instagram.com/styleguide.ua)

С юбками и платьями: дубленка в сочетании с юбкой средней длины или платьем будет смотреться очень женственно. Можно добавить плотные колготки и стильные сапоги.

С сапогами на низком каблуке или ботинками: для комфортных прогулок выбирайте сапоги или ботинки на низком каблуке. Для более формального образа - сапоги на каблуке.

Модные образы на зиму 2025 (фото: instagram.com/styleguide.ua)