Модный тренд или традиция: этнолог рассказала, готовили ли наши предки творожные паски

В последние годы все чаще украинцы готовят на Пасху сырные паски, которые щедро украшают глазурью, шоколадом, курагой или орехами.
РБК-Украина в интервью расспросило кандидатку исторических наук и этнолога Института народоведения НАН Украины Анастасию Кривенко, готовили ли украинцы в древности сырную паску, и какой было традиционное украшение пасхальной выпечки.
"Этнографические источники в XIX веке свидетельствуют, что творожная паска была, но не во всех регионах. Ее готовили в Полтавской области, на востоке Украины, но во Львове и Покутье - нет", - рассказывает ученая.
Она отмечает, что готовили такую паску по-разному: могли запекать, могли варить, могли просто сыр размешать со сливочным маслом, добавить яиц, что-то сладкое и сделать форму срезанной пирамиды.
"Это называли творожная паска или творожная бабка", - добавляет Кривенкко.
"В некоторых местностях паски украшали как караваи, потому что они по символике тоже подобны. В Карпатах и на Буковине любили вылеплять из теста цветы и другие растения. Обязательно из теста делали крест. Чтобы выпечка была румяной, могли смазать яйцом, но не давали глазури - это уже современный тренд", - говорит этнолог.
Иногда можно услышать, что белая глазурь - это тренд, пришедший из России. Но, по мнению Кривенко, этот вопрос не однозначен.
"Это могло возникнуть вследствие коммерциализации. А вот куличей у нас точно не было - это российское, потому что в украинском языке такого слова вообще не употребляли. У нас говорили - паска, или бабка", - говорит ученая.
На Пасху также могли готовить, кроме творожной и обыкновенной паски, калачи или мазурки. Последние делали на Волыни - это такие три булочки, вместе сплетенные.
"Бабку и паску отличали. Паска пеклась из пресного теста - она не была сдобной, к ней не давали яиц, дрожжей, сахара. Она выглядела когда-то как обычный кругленький хлеб. А бабка - это уже сдобная, румяная, потому что много яиц, сахара, могли мед давать, изюм", - говорит Кривенко.
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