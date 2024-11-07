Модные блогеры знают все о зимних трендах: стильные образы на каждый день

Короткий пуховик + легинсы + сапоги до колена

Для стильного повседневного лука присмотрите короткий пуховик черного цвета. Это базовая вещь, которая сочетается как с юбками, так и с брюками и джинсами. Носить его можно с теплыми легинсами, свитером и высокими сапогами, которые также называют жокейскими.

Короткий пуховик (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Длинное пальто + яркий шарф + широкие брюки

Зимой также можно носить пальто. Одевайте его с бежевым свитером и широкими брюками. Поэкспериментируйте с образом, разбавив его ярко-красным шарфом и теплыми кроссовками.

Вариант с пальто (фото: instagram.com/francescasaffari)

Водолазка + коричневые брюки + обувь с квадратным носком

Как известно, коричневый цвет - тренд 2024 года. Если вы хотите выделиться из толпы, подберите образ, полностью в таком оттенке: блузку, свитер или водолазку и брюки. Дополните лук стильным пуховиком или пальто, а также ботильонами с квадратным носком.

Однотонный образ (фото: instagram.com/_marisamartins_)

Свитер + джинсы с леопардовым принтом + пальто

Еще один тренд 2024 года - анималистичные или, как их называют, животные принты. Блогеры продолжают демонстрировать одежду и аксессуары с леопардовым и другими принтами. Для стильного осеннего и зимнего образа присмотрите джинсы, которые дополнят однотонный свитер и длинное пальто.

Леопардовый принт сейчас в тренде (фото: instagram.com/laura.byrnes)

Короткая дубленка + кожаные брюки + ботильоны на высоких каблуках

Для повседневного образа присмотрите кожаные штаны прямого кроя. Носить их можно со свитерами и короткими дубленками, а также ботильонами на каблуках. Дополните лук массивным шарфом-палантином и миниатюрной сумочкой.

Вариант с короткой дубленкой (фото: instagram.com/leasy_inparis)