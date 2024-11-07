Модные блогеры знают все о зимних трендах: стильные образы на каждый день

В зимнем гардеробе каждой модницы должно быть несколько вариантов верхней одежды, а также свитеров, джинсов и брюк. И если вы еще в поисках идеальной базы - обратите внимание на трендовые сочетания этого сезона.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, какие образы выбирают модные блогеры.
Для стильного повседневного лука присмотрите короткий пуховик черного цвета. Это базовая вещь, которая сочетается как с юбками, так и с брюками и джинсами. Носить его можно с теплыми легинсами, свитером и высокими сапогами, которые также называют жокейскими.
Короткий пуховик (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Зимой также можно носить пальто. Одевайте его с бежевым свитером и широкими брюками. Поэкспериментируйте с образом, разбавив его ярко-красным шарфом и теплыми кроссовками.
Вариант с пальто (фото: instagram.com/francescasaffari)
Как известно, коричневый цвет - тренд 2024 года. Если вы хотите выделиться из толпы, подберите образ, полностью в таком оттенке: блузку, свитер или водолазку и брюки. Дополните лук стильным пуховиком или пальто, а также ботильонами с квадратным носком.
Однотонный образ (фото: instagram.com/_marisamartins_)
Еще один тренд 2024 года - анималистичные или, как их называют, животные принты. Блогеры продолжают демонстрировать одежду и аксессуары с леопардовым и другими принтами. Для стильного осеннего и зимнего образа присмотрите джинсы, которые дополнят однотонный свитер и длинное пальто.
Леопардовый принт сейчас в тренде (фото: instagram.com/laura.byrnes)
Для повседневного образа присмотрите кожаные штаны прямого кроя. Носить их можно со свитерами и короткими дубленками, а также ботильонами на каблуках. Дополните лук массивным шарфом-палантином и миниатюрной сумочкой.
Вариант с короткой дубленкой (фото: instagram.com/leasy_inparis)
Ранее мы рассказали, что такое капсульный гардероб и какие вещи должны быть в нем зимой 2024 года.
Также посмотрите, как стилизовать классические брюки.
Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: MARILYN, Francesca Saffari, Marisa Martins, LAURA BYRNES, Julie.