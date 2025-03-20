Модель со Львова Мария Ковальчук оказалась в больнице после вечеринки в Дубае: что известно

Модель родом из Львова Мария Ковальчук прекратила выходить на связь неделю назад. Последний раз ее видели 9 марта на вечеринке в компании двух мужчин, которые называли себя представителями модельного агентства.

В Дубае девушка находилась не одна, а в компании подруги-россиянки Ангелины Дорошенковой. Однако последняя, по данным телеграм-каналов, якобы оставила подругу за неделю до событий и вернулась в Россию. Впоследствии именно она сообщила о загадочном исчезновении подруги, со временем удалив сообщение.

Последнее сообщение Марии от 8 марта (фото: instagram.com/marielouna__)

Сообщается, что 11 марта Мария Ковальчук планировала поездку в Таиланд, однако рейс пропустила. Последней, с кем общалась девушка, была ее мать Анна. Именно она сообщила, что модель, которая была найдена в больнице, перенесла три сложные операции. Она не имела при себе документов и телефона, пока даже не способна говорить.

"Есть название отеля, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства - тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел", - рассказала Анна Ковальчук.

Мария Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Родные волнуются, что Мария подверглась жестокому обращению и могла стать жертвой сексуального рабства. Незадолго до исчезновения девушка сообщила матери, что собирается остаться у мужчин, которые назвали себя представителями модельного бизнеса, а уже 11 марта так и не улетела в Таиланд. Местная полиция также открыла уголовное дело, ведется расследование обстоятельств исчезновения.

Также известно, что Мария прибыла в Дубай не только ради работы и отдыха. Она также участвовала в акции "Boris for Peace" в поддержку политолога Бориса Кагарлицкого, которого в РФ осудили на 5 лет за "оправдание терроризма".

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