Модель, яка роздяглася на мосту в Дніпрі, назвала свою справжню професію (відео)

Ася Микович, гучна модель з Дніпра, яка роздяглася для парі мера міста Бориса Філатов з президентом Володимиром Зеленським, відверто розповіла, хто вона така і чим займається. Про це пише видання Vesti.

З'ясувалося, що у Асі Микович дуже серйозна професія – вона інженер по мостах і тунелях. І її участь в парі заради Нового мосту – не просто спроба привернути увагу до своєї персони. Дівчину дуже хвилює питання неякісного ремонту мостів, і вона зізналася, що найбільше її цікавить, як капітальні ремонти перетворюються в косметичні.

Фото: instagram.com/asi_mikovich

Крім зйомок в якості моделі Микович працює і по своїй спеціальності. Вона отримала ступінь магістра за спеціальністю "мости і тунелі". Поєднувати дві роботи їй не важко, так як весь основний час у неї зайнятий офіційною роботою, а все інше дівчина закінчує вечорами, а також на вихідних.

"Я працюю з 9:00 до 18:00. В перервах від роботи веду важливі листування. Після роботи – інші листування. А зустрічі і поїздки планую на вихідні", - розповіла дівчина.

Батьки не дуже розуміють, для чого Ася погодилася брати участь у відвертій зйомці, але вона заручилася підтримкою сестри і близьких друзів.

Робота фотомоделі для неї була всього лише хобі.

Ася Микович розповіла, чим вона займається в звичайному житті (YouTube/Povesti)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Дніпром модель станцювала тверк на будівництві.

А також розповідали про те, що Богдан зустрівся з фотомоделлю і обговорив візит Зеленського в Дніпро.