Мобилизация в Украине. Военный из "Айдара" назвал одну из проблем на фронте, о которой мало говорят
Военный и командир отделения 24 ОШБ "Айдар", Стас "Осман" Бунятов высказался по поводу законопроекта о мобилизации, который могут вынести на рассмотрение Рады 10 апреля. По словам бойца, сначала следовало бы решить одну из проблем на фронте.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом "Осман" заявил в своем Telegram-канале "Говорять снайпер".
Какая проблема на фронте - одна из ключевых
"Прежде, чем проводить мобилизационные мероприятия, нужно расформировать истощенные бригады ТРО, штабы и перевести бойцов и огневые средства в нормальные подразделения", - заявил Бунятов.
По словам военного, "одна из ключевых проблем на фронте - плохое взаимодействие между подразделениями".
"Зачем на одном участке три недобитых бригады с разным командованием, если можно в полной мере укомплектовать 1 боевую, эффективно вести работу и проводить рекрутинг? В начале войны они были актуальны, сейчас нужно вносить изменения", - отметил Осман.
Военный с позывным "Осман" сделал заявление по мобилизации (скриншот)
Также он сказал, что можно делать с теми, кто руководил подобными подразделениями. Это, по мнению Бунятова, решит еще одну проблему.
"Полковников и подполковников расформированных подразделений можно отправить в военные университеты, пусть передают какой-то опыт молодым офицерам, потому что там уже застой "королевско-диванных" кадров", - добавил военный.
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