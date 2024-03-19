Мобилизация в Украине: кто потеряет отсрочку по новому Закону. Первые подробности от адвоката

Кто потеряет отсрочку в Украине

Усыновители

В действующей редакции ст. 23 ЗУ "О мобилизации", а именно абзаце 9, отсрочка предоставлялась усыновителям. В поданном в парламент законопроекте абзац не трогали. Но в изменениях, опубликованных в сети, эта категория людей исчезла.

Жены

Адвокат отмечает, что депутаты полностью убрали абзац 11, согласно которому предоставлялась отсрочка мужчинам, имеющим жену из лиц с инвалидностью и оставили лишь абзац 10, в соответствии с которым отсрочка будет предоставляться только тем мужчинам, которые осуществляют постоянный уход.

"Если у жены вторая группа, тогда получить заключение врачебно-консультационной комиссии (ЛКК) сложно, но возможно, а если третья – тогда шанс один из тысяч, то есть нулевой", - сказал Симутин.

Родители

В редакции отсрочка предоставляется мужчинам, у которых родители имеют I или II группу инвалидности, при отсутствии других трудоспособных лиц, которые по закону обязаны их содержать.

Но абзац 11 депутаты убрали полностью и сменили абзац 12, где отсрочка будет предоставляться членам семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней, а также члены семьи второй степени родства (не больше одного).

Мало того, что опять же возникнут проблемы с получением вывода ЛКК, но если вы его даже и получите, то не сможете оформить постоянный уход, если ваш доход на каждого члена семьи будет превышать 2920 грн, потому что так прописал Кабмин в своем постановлении .

"Если вы претендуете на постоянный уход, то должны быть нищим, живя из расчета не более 2920 грн на члена семьи и ухаживать за другим нищим, за кого-то из родителей с минимальной пенсией и компенсацией от государства в виде еще пары сотен гривен", - выразил. свое мнение правозащитник.