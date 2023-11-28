Мобилизация в Украине: имеет ли право полиция вносить в свои базы данные ТЦК о розыске мужчин

Полиция тесно сотрудничает с ТЦК и СП в сфере мобилизации. Часто правоохранители вносят в базу "АРМОР" данные военкомата о розыске мужчин. Но законны ли такие действия?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube.
"Вас останавливают полицейские, проверяют по планшету через базу "АРМОР" и сообщают: вы в розыске как "уклонист", требуют поехать в ТЦК. Знакомая ситуация?" - говорит юрист.
Он добавляет, что несколько месяцев изучал эту тему и направил несколько требований по исключению мужчин из базы, которые по непонятным основаниям там оказались. Но больше всего в этой ситуации юриста удивляет то, что полиция не имеет полномочий вносить такую информацию в данную базу.
"ТЦК могут обратиться с уведомлениями о совершении уголовного правонарушения, а также о доставке военнообязанных в ТЦК. Акцентирую ваше внимание: не для задержания, а для доставления, предусматривающего добровольность выполнения требования", - говорит Симутин.
Он также отмечает, что закон о национальной полиции предусматривает, что правоохранители осуществляют информационно-аналитическую деятельность исключительно для реализации своих полномочий.
Полиция наполняет и поддерживает реестры, входящие в единую информационную систему МВД Украины, в том числе и по трем важным пунктам:
"Простыми словами - наполнять базу они могут исключительно в отношении лиц, совершивших админнарушения по делам, подследственным полиции, а полномочия по делам об админправонарушениях по статьям 210 и 210-1 КУоАП, принадлежат исключительно к компетенции ТЦК", - объясняет адвокат.
Если подытожить, то информацию в базу "АРМОР" по поводу упомянутых статей полиция вносить не то что не имеет права, это вообще не предусмотрено ЗУ "О Национальной полиции".
"А тот, кто это делает, имея доступ к информационной системе МВД, несет персональную ответственность за деяния, что привело к нарушениям прав и свобод человека", - подчеркивает Симутин.
Юрист отмечает, что если вы попали в такую ситуацию, то нужно подавать в Нацполицию обоснованное заявление об изъятии информации относительно вас.
Ранее мы писали о том, может ли полиция задерживать мужчин, если они находятся в базе розыска ТЦК.
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