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Мобилизация в Украине: имеет ли право полиция вносить в свои базы данные ТЦК о розыске мужчин

Имеет ли право полиция вносить в базу "АРМОР" данные ТЦК о розыске (фото: Униан)
Автор: Василина Копытко

Полиция тесно сотрудничает с ТЦК и СП в сфере мобилизации. Часто правоохранители вносят в базу "АРМОР" данные военкомата о розыске мужчин. Но законны ли такие действия?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube.

Имеет ли право полиция вносить в базу "АРМОР" данные ТЦК о розыске

"Вас останавливают полицейские, проверяют по планшету через базу "АРМОР" и сообщают: вы в розыске как "уклонист", требуют поехать в ТЦК. Знакомая ситуация?" - говорит юрист.

Он добавляет, что несколько месяцев изучал эту тему и направил несколько требований по исключению мужчин из базы, которые по непонятным основаниям там оказались. Но больше всего в этой ситуации юриста удивляет то, что полиция не имеет полномочий вносить такую информацию в данную базу.

"ТЦК могут обратиться с уведомлениями о совершении уголовного правонарушения, а также о доставке военнообязанных в ТЦК. Акцентирую ваше внимание: не для задержания, а для доставления, предусматривающего добровольность выполнения требования", - говорит Симутин.

 

Он также отмечает, что закон о национальной полиции предусматривает, что правоохранители осуществляют информационно-аналитическую деятельность исключительно для реализации своих полномочий.

Полиция наполняет и поддерживает реестры, входящие в единую информационную систему МВД Украины, в том числе и по трем важным пунктам:

  • розыска подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или приговора суда
  • розыска лиц, пропавших без вести
  • лиц, совершивших административные правонарушения, производство по делам по которым осуществляется полицией

"Простыми словами - наполнять базу они могут исключительно в отношении лиц, совершивших админнарушения по делам, подследственным полиции, а полномочия по делам об админправонарушениях по статьям 210 и 210-1 КУоАП, принадлежат исключительно к компетенции ТЦК", - объясняет адвокат.

Если подытожить, то информацию в базу "АРМОР" по поводу упомянутых статей полиция вносить не то что не имеет права, это вообще не предусмотрено ЗУ "О Национальной полиции".

"А тот, кто это делает, имея доступ к информационной системе МВД, несет персональную ответственность за деяния, что привело к нарушениям прав и свобод человека", - подчеркивает Симутин.

Юрист отмечает, что если вы попали в такую ситуацию, то нужно подавать в Нацполицию обоснованное заявление об изъятии информации относительно вас.

Ранее мы писали о том, может ли полиция задерживать мужчин, если они находятся в базе розыска ТЦК.

Читайте также о том, какое нововведение развяжет полиции руки.

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ТЦКполицияМобилизация в Украине