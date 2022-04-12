Мобілізація в Україні: хто і де має право вручати повістки

Де можуть вручити повістку

В Україні проходить третя хвиля мобілізації, а це означає, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити у дверях, поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ в коментарі для УН, немає проблеми та порушень, коли повістку до військкомату вручають чоловікам на блокпостах або на вулиці.

"Всім не вручають же. Якщо людина не з'явилася в територіальний центр комплектування і соцпідтримки, а вона повинна була з'явитися і тут з'явилася можливість дати їй повістку, то в чому проблема? Ніхто не порушує закон. Не бачимо тут проблеми", - повідомили в Генштабі.

Також у відомстві додали, що всім підряд таким способом повістки не вручають. Зазвичай це відбувається, коли людина не прийшла до військкомату (ТЦК і соцпідтримки). Про таких громадян є відповідна інформація в базі.

Чоловіки зобов'язані самі з'явитися в територіальні центри комплектування. За ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Хто може вручити повістку

Співробітники військових комісаріатів

Співробітники місцевих органів виконавчої влади

Співробітники органів місцевого самоврядування

Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.