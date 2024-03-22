Мобилизация 2024: адвокат объяснил, являются ли данные из базы "АРМОР" доказательством уклонения

Иногда полицейские задерживают военнообязанных мужчин на основе того, что они якобы находятся в базе "АРМОР", поэтому считаются уклонистами. Однако, является ли это законным основанием для того, чтобы гражданина принудительно доставили в ТЦК?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в You Tube .

Является ли доказательством информация из базы уклонистов

Юрист приводит в пример ситуацию, когда полиция может остановить гражданина, проверить по базе "АРМОР" и сообщить, что он значится как лицо, нарушающее законодательство о мобилизации. Соответственно, они имеют право задержать гражданина и доставить в ТЦК. При этом повестку этому лицу ни разу не вручали.

В доказательство о нарушении законодательства о мобилизации правоохранители показывают информацию, что гражданин когда-то там не явился в ТЦК, а потому уклоняется от мобилизации и подлежит задержанию.

"Доказательством могут быть только фактические данные, на основании которых вас можно в чем-то обвинить и задержать. То есть материальный носитель, например, корешок повестки, объяснение свидетелей, видеозапись вручения повестки или отказа", - говорит Симутин.

При этом он отмечает, что информация в планшете, отражающая лишь то, что туда ее внесли по обращению начальника ТЦК, без подтверждающих фактов нарушений, не является доказательством.

Что делать военнообязанным, если им предъявляют "доказательства" из базы "АРМОР"

"У полиции есть просто информация в планшете, которая не может служить ни доказательством, ни основанием для задержания. Так что если вам будут рассказывать, что вы уклонист и будете задержаны, то требуйте предъявить доказательства. Нет доказательств - нет дела, нет дела - отсутствует основание задержания", - объясняет адвокат.