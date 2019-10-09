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Кортеж Зеленського в Житомирі вивів з себе місцевих жителів (відео)

STYLERПерсони    09.10.2019 - 13:55
Кортеж Зеленського в Житомирі вивів з себе місцевих жителів (відео)
Зеленський кортежем у Житомирі розгнівав мережу (колаж: РБК-Україна)

Кортеж Зеленського в Житомирі викликав гнівну реакцію місцевих жителів

Кортеж Володимира Зеленського у Житомирі під час форуму регіонів, на якому президент України зустрівся зі своїм колегою з Білорусі Олександром Лукашенко, викликав гнів мережі.

Користувачі пригадали Зеленському передвиборчі обіцянки, в яких він заявляв, що в Україні зникнуть кортежі.

Але президент продовжує їздити по країні в кортежах, для чого зазвичай перекриваються вулиці, ускладнюючи пересування пересічних громадян.

Варто відзначити, що президент найчастіше ігнорує цю обіцянку при візиті в Україну високопоставлених осіб з-за кордону. Мабуть, такі умови переміщення вищих державних осіб висуваються за їх ініціативою.

Тим не менш, очевидець, який зробив відео з перекриттям магістралі для проїзду десятка авто кортежу, не стримував своїх емоцій.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику. 18+.

Кортеж Зеленського в Житомирі (відео: twitter.com/herooftheday10)

Користувачі мережі також висловили гнів щодо кортежу Зеленського. З коментарів в Twitter складно було вибрати більш менш пристойні. Юзери пригадали Голобородька з "Слуги народу" - кіношний президент їздив на роботу на велосипеді.

  • Ого! Скільки велосипедів то.
  • Йохо! Цирк приїхав!
  • Ох**ніти! Це ж цілий лісапедний бутильйон.
  • Це Лукашенка Майбах. Це воно боїться.
  • То "слуги" у кортежі.

Кортеж Зеленського в Житомирі вивів з себе місцевих жителів (відео)

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