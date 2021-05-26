Багатодітний батько Притула - про народження дочки: на цьому ми зупинятися не будемо

Сергій Притула став багатодітним батьком . У нього вже підростають син Дмитро і дочка Соломія. І ось 25 травня на світ з'явилася третя дитина в сім'ї шоумена і волонтера. Новонароджену доньку щасливі батьки назвали Стефанія.

"Можна констатувати факт, що я став багатодітним батьком. Але, чесно кажучи, є таке відчуття, що місія ще не виконана до кінця. Як кажуть у нас у Збаражі: "Sky is not limit" (з англ. "Небо - не межа"). Тому не хочу забігати наперед, але сподіваюся, що на цьому ми зупинятися не будемо і зробимо все, щоб українців знову було 52 мільйони", - з посмішкою сказав Притула.

Фото: Сергій Притула з новонародженою Стефанією на руках (прес-служба Нового каналу)

Він зізнається: першою думкою, коли він дізнався про вагітність дружини, було те, що вони провели локдаун з користю. Байдики не били. Та й старші діти чекали народження малюків з нетерпінням.

"У кожного були свої очікування. Звісно, спочатку Дмитрик дуже хотів братика. У Соломійки чіткого пріоритету не було, вона просто заявила, що їй потрібно ще три братика і три сестрички. І робіть собі, батьки, що хочете", - сміється Сергій.

Але, звичайно ж, народження Стефанії стало для них великою подією.

"Дмитрик вже достатньо дорослий хлопчик. Він, можливо, не так емоційно і бурхливо реагував на це, як Соломія, але мені дуже подобається, що з віком син стає дуже уважним, турботливим. Сам телефонує Катрусі, випитує, чим можна допомогти, коли її виписують, як там наша маленька дівчинка. Це дуже круто! А щодо Соломії я зрозумів, що з нею ніколи не можна ходити в розвідку. Я відвіз Катрусю у пологовий, а Соломійку треба було відвести до дитячого садочку. Сказав їй, що ти їдеш у садочок, а я - до матусі, бо сьогодні в тебе з’явиться сестричка. І от щойно вона переступила поріг садочку, то закричала: "А у нас сьогодні дитинка народжується!" Було весело", - розповів шоумен.

Фото: Сергій Притула знову став батьком (instagram.com/siriy_ua)