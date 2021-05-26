Співачка MamaRika незабаром стане мамою: нас буде троє!

Українська співачка MamaRika повідомила про дуже радісну подію в житті. Зовсім скоро вона стане мамою і у неї народиться первісток.

Про це щаслива виконавиця повідомила на своїй сторінці в Facebook Instagram.

"Зовсім скоро нас буде троє. Мамка офіційно стане мамою", - повідомила співачка під фото.

На знімку вона зображена зі своїм чоловіком-українським продюсером Сергієм Середою. На фотографії можна побачити, що співачка знаходиться на останніх місяцях вагітності, бо її животик дуже помітно округлився.

Співачка MamaRika вагітна первістком (фото: instagram.com/mamarika_official)

Шанувальники співачки відразу ж засипали свою улюбленицю привітаннями та відзначили, що вона буде прекрасною мамою.