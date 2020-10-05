Показала кращий час у кар'єрі: українка потрапила в топ-10 марафону в Лондоні

Дар'я Михайлова (фото: instagram.com/blondee_run)

Українка Дарина Михайлова увійшла в топ-10 в престижному Лондонському марафоні

Дар'я Михайлова зайняла дев'яте місце в престижному Лондонському марафоні. Українська легкоатлетка показала кращий час у своїй кар'єрі. Вона подолала дистанцію у 42,2 кілометра за 2 години 27 хвилин 29 секунд.

Українка відстала від переможниці забігу кенійки Брігід Косгей, на 8 хвилин 31 секунду. Про це Михайлова розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Це був марафон і підготовка з максимальною концентрацією, з максимальною відповідальністю. На кону: Олімпійські ігри, робота всіх, хто мені допомагав, думаю, навіть місце у збірній... адже на ЧУ України я зійшла", - написала спортсменка.

Варто зазначити, що попередній кращий результат у кар'єрі Михайлової – 2 години 28 хвилин 15 секунд. З таким часом українська легкоатлетка подолала дистанцію у жовтні 2019 року в Білій Церкві.

Дар'я Михайлова (фото: instagram.com/blondee_run)

Вона також встановила рекорд серед усіх українок, які брали участь у марафоні в Лондоні.

"Я відчуваю, що я подорослішала, як спортсмен. Я більш зібрана, ще більше налаштована, а найголовніше - все більше починаю відчувати перед тренуваннями і змаганнями не страх, а азарт", написала Дарина.

Зазначимо, що Лондонський марафон входить в шістку елітних марафонів світу. Рекорд траси - 2 години 17 хвилин 01 секунда, який встановила кенійка Мері Кейтані в 2017 році.

Нагадаємо, в Харкові трагічно загинув молодий спортсмен під час напівмарафону.

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