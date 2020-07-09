Багато упереджень: дружина футболіста "Шахтаря" поскаржилася на расизм в Україні

Дружина футболіста "Шахтар" нападника Дентіньо поскаржилася на прояви расизму в Україні, але зізналася, що їй подобається жити за кордоном, незважаючи на культурні відмінності з рідної Бразилією.

Про це Дані Соуза, яка живе зі своєю родиною в Україні майже десять років, розповіла в інтерв'ю Yahoo.

За словами моделі, сам спортсмен та їх діти страждають від дискримінації, з якою стикаються в повсякденному житті.

"Тут багато упереджень проти темношкірих і геїв", - зазначила Соуза.

Мати трьох дітей (8-річного Бруно Лукаса і дівчаток-близнюків 6-річних Рафаелли і Софії) розповіла, що її доньки стали жертвами расизму в школі в Києві.

"Дві старші дівчинки завжди показували (їм) свого язика, і я знаю, що це було через колір (шкіри) моєї дочки. Одного разу я зустріла цих дівчаток в шкільному коридорі, і я була обурена. Я сказала: "Якщо ти покажеш їм язика знову, ти побачиш його (у мене в руках)". І вони ніколи не сварилися з моїми дочками", - згадує вона.

Дані додала, що страждає, коли подібні епізоди трапляються з людьми, яких вона любить найбільше.

Так, близько півроку тому Дентіньо і його товариш по "Шахтарю" Тайсон стали об'єктом расистських образ з боку футбольних фанів під час матчу з київським "Динамо". Інцидент в листопаді 2019 року отримав широкий резонанс і викликав масу критики.

"Мені дуже боляче усвідомлювати, що в наші дні існує расизм", - розповіла дружина легіонера.

Однак вона радіє можливості забезпечити освіту для своїх дітей у Європі.

"Я дуже вдячна. Вони говорять англійською і дуже розвинені. Я знаю, що освіта в Бразилії не така повна", - зізнається Соуза.

Також модель розповіла, що під час пандемії спочатку планували поїхати в Бразилію, але вирішили залишитися в Україні.

"Ми б повернулися в травні, але ми вважаємо за краще залишатися в Україні", - говорить Дані та додає, що все одно іноді скучає по своїй сім'ї та "бразильській" енергії.

"Ми люблячі, теплі люди. Але коли ви зустрічаєте українців, ви бачите, що вони теж близькі", - розповіла Соуза.

Дентіньо та його дружина Дані Соуза з дітьми (Фото: instagram.com/dani_souza_)

Раніше повідомлялося, що недавно фото українця спровокувало "расистський" скандал в Новій Зеландії.