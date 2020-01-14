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Дуже багато інсинуацій: мати Аміни Окуєвої виступила із зверненням

STYLERЖиття    14.01.2020 - 17:55
Дуже багато інсинуацій: мати Аміни Окуєвої виступила із зверненням
Мати Окуєвої зробила заяву (Колаж РБК-Україна)

Мати Аміни Окуєвої зробила заяву з приводу арешту підозрюваних

В Україні заарештували підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. Після цього глава МВС Арсен Аваков зустрівся з матір'ю ветерана АТО Іриною Окуєвої, яка зробила заяву. Відео розмістили на YouTube-каналі МВС України.

Ірина Окуєва ознайомилася з усіма новими даними щодо резонансного злочину, скоєного проти її дочки. Вона вимагає від слідства оголосити ім'я замовника вбивства і вважає, що за знищенням її дочки стоять ті, кому дуже заважає вільна Україна.

"Я прекрасно розумію, хто стоїть за цим всім. Для мене дуже важливо, щоб прозвучала інформація про те, хто замовник. Для мене нічого нового не буде, але дуже важливо, щоб це прозвучало. Дуже багато інсинуацій, бруду ллється на тих, хто воював, хто захищав Україну. Інформаційна війна триває. Ніхто її не відміняв", - заявила Ірина Окуєва.

Вона додала, що вважає роботу слідства правильною і воно рухається в потрібному напрямку. Вона впевнена, що ніхто не дасть спуску злочинцям і винні будуть знайдені і покарані.

Мати Аміни Окуєвої зробила заяву з приводу арешту замовників

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що слідством було встановлено зброю, з якої було вбита Аміна Окуєва. Ним виявився чеський армійський автомат калібру 7,62*39, дуже рідкісний для України.

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