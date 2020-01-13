Людина зі зв'язками: кого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої

Аміна Окуєва була вбита в 2017 році (фото: Мусієнко Владислав / УНІАН)

У понеділок, 13 січня, керівництво Національної поліції розкрило нові подробиці у справі Аміни Окуєвої. Раніше був затриманий можливий організатор її вбивства. Ким є затриманий і які питання в цій справі залишаються відкритими – в матеріалі РБК-Україна.

30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха неподалік Києва невідомі розстріляли автомобіль, в якому перебували відомі учасники АТО і волонтери Аміна Окуєва і її чоловік Адам Осмаєв. Останній був поранений, а його дружина загинула від отриманих травм.

Окуєва була активісткою Революції гідності, а з початку АТО пішла на фронт у складі міліцейського батальйону "Київ-2". Крім того, вона була помічницею депутата Верховної ради 8 скликання Ігоря Мосійчука.

Її чоловік, Адам Осмаєв, який раніше підозрювався російськими правоохоронцями в підготовці замаху на Володимира Путіна і Рамзана Кадирова, в ході АТО очолював батальйон імені Джохара Дудаєва.

У червні 2017 року подружжя вже пережило напад у Києві. Обвинувачений Артур Денисултанов-Крінарі (у ЗМІ його також називають "кілер Кадирова", – ред.) не зміг вбити потерпілих і був заарештований. Його звільнили з СІЗО тільки в кінці 2019 року в рамках обміну полоненими.

Довгий час про виконавців і замовників другого нападу нічого не було відомо. Також був незрозумілий мотив злочину. Версії коливалися від операції російських спецслужб до "розбірок" між чеченськими угрупованнями.

Особливо небезпечна група

За даними слідства, затриманий – це 55-річний житель столиці Ігор Редькін. Поліція вважає, що він як керівник входив в організовану злочинну групу, яка займалася вбивствами на замовлення та іншими насильницькими злочинами у Києві та Київській області.

Семеро членів цієї групи були затримані правоохоронцями 17 вересня 2019 року. Усім їм висунули підозру у причетності до вбивства директора українського представництва німецького концерну "Капарол" Павла Зможного та начальника відділу реклами "Київського метрополітену" Павла Миленького.

Зможний був розстріляний біля свого будинку у Васильківському районі Київської області 20 вересня 2016 року, а Миленького зарізали в Києво-Святошинському районі 10 січня 2019 року.

За даними поліції, Редькін був організатором злочинної групи, до якої також входили члени "Бійцівського клубу "Легіон". Злочинці нібито за фінансову винагороду займалися усуненням бізнес-конкурентів на замовлення.

Незважаючи на серйозні підозри, пред'явлені фігурантам справи, 19 вересня минулого року суддя Києво-Святошинського райсуду Київської області Максим Медведський відпустив Редькіна і ще одного підозрюваного Павла Липського з-під варти.

З сімох підозрюваних під вартою опинився лише один. Решта були відпущені під особисте зобов'язання або під домашній арешт.

Частково виправив ситуацію Київський апеляційний суд. У жовтні 2019 року він заарештував ряд фігурантів справи. Але в грудні вже Шевченківський районний суд Києва знову відпустив з-під варти всіх затриманих, в тому числі і підозрюваного громадянина Білорусі.

Аргументи суду полягали в тому, що прокуратура і поліція не надали достатньо вагомих доказів, щоб утримувати підозрюваних під вартою.

Паралельно з судовими баталіями слідство призначило експертизи зразків ДНК, відібраних у підозрюваних. Таким чином їх хотіли перевірити на причетність до інших резонансних злочинів у столичному регіоні.

У січні поточного року Нацполіція оголосила про збіг ДНК Редькіна із зразками на автоматі, з якого була вбита Окуєва. Сам автомат і повний магазин патронів були знайдені на відстані 800 метрів від місця розстрілу.

Спочатку речник ГУ Нацполіції в Київській області Микола Жукович заявляв журналістам про відсутність ДНК-зразків на зброї. Але на брифінгу 13 січня 2020 року його начальник – керівник обласного главку Андрій Небитов – натякнув, що це було зроблено спеціально, щоб ввести злочинців в оману.

Чоловік Аміни Адам Осмаєв вже встиг подякувати правоохоронцям за успішну операцію.

"Дякую всім, хто брав участь у розкритті вбивства Аміни і сподіваюся, що всі винні будуть встановлені і покарані. Аміна не шкодувала себе, захищаючи Україну, завжди йшла в найнебезпечніші місця на фронті, і заслужила щоб її вбивці були покарані", – написав він у Фейсбуці.

Друг впливових друзів

Персона затриманого Редькіна і його зв'язки досить цікаві. Питання, чому підозрюваний в організації низки вбивств досі перебував не під вартою, а на волі, залишається відкритим.

Згідно з матеріалами суду, затриманий – уродженець Дагестану. Він мешкає у Києві і працює менеджером фірми "Hangre plastic".

В публічних реєстрах є також інформація, що Редькін був співвласником телеканалу про моду "HDFashion", що належить бізнесменові Валіду Арфушу. Другий співвласник Олена Парвіна також була засновником фірми "НОБІ-Україна".

Її керівник Сергій Веремійчук як раз і є главою бійцівського клубу "Легіон". За даними слідства він може бути причетний до злочинів зазначеного ОЗУ.

Крім того, Редькін в державних реєстрах вказаний серед екс-керівників фірм "Голден Фіш" і "Блек Шрімп". Їх власниками значаться голова бюджетного комітету Верховної ради від "Слуги народу" Юрій Арістов і його дружина Марина.

Сам Арістов до депутатства мав спільний бізнес з сім'ями президента Володимира Зеленського та його оточення. Разом з дружиною глави держави Оленою Зеленською і дружиною його першого помічника Бориса Шефіра він виступав співзасновником компанії "Норін плюс".

Депутат на своїй сторінці в Фейсбук відкинув будь-які актуальні зв'язки з підозрюваним у вбивстві Окуєвої. За словами Арістова, Редькін вийшов з числа засновників його компаній навесні 2019 року.

"Зараз ми з паном Редькіним не маємо ніяких ділових або дружніх стосунків. Я не хочу і не маю права давати оцінку звинуваченнями, висунутими на адресу Ігоря Редькіна. Розраховую на чесне та неупереджене слідство, яке встановить істину, і притягнення винних до відповідальності за законом", – підкреслив депутат.

Адвокат Редькіна Юрій Реус повідомив РБК-Україна, що його підзахисний поки що не має наміру давати коментарі або оголошувати свою позицію з приводу пред'явлених підозр.

"Поки що мій клієнт не дає дозволу представляти яку-небудь інформацію журналістам. Сприймайте це як є", – сказав захисник.

Докази і мотиви

Керівництво поліції у свою чергу заявляє, що збіг ДНК-зразків – вагомий доказ, але крім нього у слідства ще є ряд доказів. Поліція не сумнівається, що вбивство Окуєвої здійснене на замовлення. Але самі замовники і мотиви усунення активістки ще не встановлені.

"Вони не були знайомі (Редькін і Окуєва, – ред.), тому ми вважаємо, що цей злочин скоєно на замовлення", – сказав Небитов.

При цьому поліція заперечує версію, озвучену в ЗМІ "кілером Кадирова" Артуром Денисултановим про замах на Окуєву-Осмаєва через можливе привласнення нібито виділених їм 2,7 млн доларів.

Начальник обласної поліції зазначив, що ця інформація не знайшла підтвердження.

"На даний момент у слідства такої інформації немає. Ми вивчали їх (Окуєвої і Осмаєва, – ред.) спосіб життя і бачимо, що це люди були не великого достатку... Вони самі ремонтували свій невеликий будинок, тому говорити про якісь значні гроші у них не доводиться. У нас такої інформації немає", – зазначив він.

Відразу після вбивства в 2017 році була озвучена версія про можливу причетність Росії до замаху на Окуєву-Осмаєва. Але правоохоронці зараз більше зосереджені на вивченні контактів підозрюваних у країнах Європейського Союзу.

"На даний момент слідство вивчає діяльність цієї ОЗГ не тільки в межах України, але і за кордоном, в тому числі в країнах ЄС. Я сподіваюся, що з допомогою західних партнерів нам вдасться просунутися далі (в розслідуванні, – ред.) і отримати інформацію, як передавалися гроші, хто був замовником і чому взагалі все це сталося", – розповів глава поліції Київської області на брифінгу 13 січня.

Проте після заяви поліції менше запитань у справі про вбивство Окуєвої не стало. Зокрема, залишаються відкритими питання, звідки злочинці дістали зброю рідкісної модифікації і чому кинули її недалеко від місця злочину, не знищивши зразки ДНК.

Також незрозумілий мотив убивства і актуальність зв'язків затриманого Редькіна з бізнесменами і представниками влади, які залучали його в керівні органи своїх фірм. Ці нюанси слідство повинно прояснити найближчим часом.