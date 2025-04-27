Мгновенный эффект: делайте это во время приема душа, чтобы укрепить иммунную систему

Чем полезен холодный душ

Если вы хотите укрепить свою иммунную систему, то простая смена теплого душа на холодный может оказать заметное влияние на здоровье и настроение.

Национальный институт здоровья обнаружил, что люди, которые принимали холодный душ, имели на 29% большую защиту иммунитета.

Эксперт по оздоровлению Брайан Кларк говорит, что всего 30 секунд пребывания под холодной водой может принести пользу. Переключение с горячего на холодный душ от 30 секунд до 2 минут может помочь телу бороться с простудой и другими болезнями.

Холодная вода стимулирует иммунную систему к борьбе с потенциальными инфекциями.

Исследования показывают, что регулярное пребывание на холоде может снизить риск инфицирования и помочь организму лучше переносить стресс.

Погружение в холодную воду приводит к повышению уровня дофамина, серотонина и бета-эндорфина, что может объяснить приятные ощущения после плавания.

К тому же холодная вода также отлично помогает при болях в мышцах и воспалении. Погружение в холодную воду ограничивает кровеносные сосуды, направляя кровь к жизненно важным органам. Когда вы снова согреваетесь, эти сосуды расширяются, и насыщенная кислородом кровь возвращается к мышцам.

Это помогает уменьшить воспаление и облегчить боль в мышцах, которые могут возникнуть через несколько дней после тренировки. Кроме того, когда тело подвергается воздействию холода, оно тратит энергию, чтобы оставаться в тепле, и может улучшить метаболизм.

Тем не менее, это не заменит здоровое питание или регулярных физических упражнений.

Как принимать душ в холодной воде

Чтобы начать принимать холодный душ дома, стоит делать это так: