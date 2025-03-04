Как мгновенно скопировать текст с фото на смартфонах Android: 7 удобных способов

Скопировать текст с фотографии - задача, с которой каждый может столкнуться в повседневной жизни. На Android есть множество способов сделать это быстро и без лишних усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Google Lens

Google Lens - один из лучших инструментов для извлечения и копирования текста из изображений. Также можно перевести и скопировать извлеченный текст в буфер обмена.

Приложение Google Lens доступно для установки в Play Store. Чтобы его использовать, выполните следующие шаги:

Откройте приложение Google Lens на своем смартфоне Android

На главном экране нажмите "Поиск с камерой" или выберите существующее изображение из галереи

Если вы используете изображение из галереи, в верхней части экрана появится кнопка "Выбрать текст". Нажмите на нее

Затем появятся варианты "Копировать", "Прослушать", "Перевести" и "Поиск". Нажмите "Копировать", чтобы сохранить текст.

Если вы выбрали "Поиск с камерой", наведите камеру на объект с текстом и нажмите значок затвора. После этого текст будет выделен на изображении. Выберите нужный фрагмент вручную и скопируйте его.

Как скопировать текст с помощью Google Lens (фото:Technology Personalized)

Google Keep Notes

Google Keep Notes - это приложение для заметок от Google, доступное для загрузки и установки в Play Store. Одна из главных возможностей Keep Notes - это извлечение текста из изображений.

Как извлечь текст из изображения в Keep Notes:

Откройте приложение Keep Notes, нажмите на значок "+" внизу и выберите "Изображение"

Выберите источник: "Добавить изображение" с камеры или из галереи. Если у вас уже есть картинка, нажмите "Выбрать изображение". Если хотите сделать фото, выберите "Сделать снимок"

Выберите изображение и нажмите "Добавить". Оно появится в заметке

Нажмите на изображение, затем на значок с тремя точками в верхней части экрана и выберите "Извлечь текст из изображения".

Текст автоматически добавится в заметку под изображением. Теперь его можно скопировать или сохранить. Также можно синхронизировать заметку с Google-аккаунтом и использовать ее на других устройствах.

Как скопировать текст с помощью Google Keep Notes (фото:Technology Personalized)

Microsoft Lens

Microsoft Lens - еще одно многофункциональное приложение из Google Play Store, похожее на Google Lens. Оно поддерживает технологию OCR (оптическое распознавание символов), позволяя извлекать текст из изображений. Установите Microsoft Lens из Play Store и выполните следующие шаги:

Откройте приложениеи предоставьте необходимые разрешения, если запускаете его впервые

Нажмите на кнопку "Действия" внизу экрана и выберите изображение из галереи или сделайте снимок камерой

После выбора изображения нажмите "Продолжить". Если снимок неудачный, нажмите "Переснять"

После нажатия "Продолжить" начнется процесс распознавания текста.

Через несколько секунд приложение отобразит весь найденный текст. Его можно скопировать, нажав "Копировать", или сразу поделиться с помощью кнопки "Поделиться".

Как скопировать текст с помощью Microsoft Lens (фото:Technology Personalized)

Google Photos

Если вы регулярно пользуетесь Google Photos и не хотите устанавливать дополнительные приложения, то можно извлекать текст прямо в этом сервисе.

Как это сделать:

Откройте изображение, из которого хотите извлечь текст, в Google Photos

Приложение автоматически обнаружит текст на изображении

Среди доступных опций выберите "Копировать текст"

Текст будет выделен, после чего можно выбрать нужную часть и скопировать ее.

В отличие от других приложений, где копируется весь текст, в Google Photos можно сразу выделить и сохранить только нужные фрагменты.

Как скопировать текст с помощью Google Photos (фото:Technology Personalized)

Использование значка "T" на смартфонах Samsung

Если у вас смартфон Samsung, вам не нужно устанавливать дополнительные приложения для извлечения текста из изображений. Когда вы наводите камеру на объект с текстом, приложение "Камера" автоматически отображает значок "T" внизу экрана. Нажмите на него, чтобы отсканировать и извлечь текст.

Аналогично, если у вас есть изображение с текстом в галерее, просто откройте его, затем нажмите и удерживайте текст на изображении. Появится значок "T", который позволит скопировать текст.

Нажмите на значок "Т", чтобы отсканировать и извлечь текст (фото:Technology Personalized)

Google Chrome

Если вы нашли изображение с текстом в интернете и хотите извлечь его, это можно легко сделать с помощью Google Chrome.

Нажмите и удерживайте изображение в Chrome

Выберите "Искать изображение с помощью Google Lens"

Даже если у вас не установлено приложение Google Lens, Chrome откроет веб-версию сервиса

Нажмите "Выбрать текст”

Выделите нужный текст и выберите "Копировать", "Прослушать" или другую доступную опцию.

Как скопировать текст с помощью Google Chrome (фото:Technology Personalized)

Adobe Scan

Если вам часто нужно сканировать документы и извлекать текст с изображений, Adobe Scan - отличное решение. Для работы с приложением необходимо войти в аккаунт Google или Adobe.

Как извлечь текст с помощью Adobe Scan:

Установите Adobe Scan из Play Store и войдите в систему

Сделайте снимок документа или откройте уже сохраненное изображение

Нажмите на значок сверкающего документа в верхней части экрана

Приложение распознает текст и предложит его скопировать

Нажмите "Копировать”, чтобы сохранить текст в буфер обмена

Если на изображении есть веб-сайт, Adobe Scan автоматически определит ссылку, и вы сможете перейти на него в один клик.

Как скопировать текст с помощью Adobe Scan (фото:Technology Personalized)

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