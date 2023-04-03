Митрополит Хмельницкий просится из МП в ПЦУ. И "готов убить" священника, избившего военного

По словам отца Антония, который собирал вещи в своей резиденции на фоне проведения проверки ревизионной комиссией и описи имущества, что является стандартной процедурой при перерегистрации религиозной общины, священник-драчун Игорь Слободян "подвел их всех".

Контекст

Так, переход собора из московского патриархата в ПЦУ состоялся в тот же день, когда клирик вместе с другими приверженцами РПЦ набросились на 26-летнего военного ВСУ Артура Ананьева из 19 стрелецкого батальона после вопроса "Скольким людям еще предстоит погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?"

Тогда правоохранители составили на бойца административный протокол (за мелкое хулиганство), а в отношение священника - уголовное производство (за избиение).

У Ананьева врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга в легкой степени. Боец попал в больницу.

Последствия

В тот же вечер возле храма собралось более тысячи граждан на акции, во время которой люди большинством голосов поддержали переход Свято-Покровского кафедрального собора из УПЦ (МП) в ПЦУ. Ключи от церкви передали ревизионной комиссии.

Позже в соборе уже правили богослужение украинские священники. Люди в храме также исполнили гимн.

На внеочередной сессии горсовета Хмельницкого прекратили пользование всеми земельными участками Московским патриархатом на территории общины.

Митрополит МП возмущен действиями священника

Как заявляет митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, за нападение на военного он готов самостоятельно максимально серьезно проучить своего священника.

"Конечно, осуждаю, я готов его убить сам. Он подвел нас всех. Мы этого не хотели, мы совсем по-другому", - говорит он.

Митрополит также отмечает, что собирается тоже перейти из московского патриархата в украинскую церковь, однако все го священники куда-то делись.

"Думали остаться в ПЦУ, попросить, чтобы как-то с ними. Я-то готов, я заберу свои вещи. Но они молчат, они убежали, я их ищу - давайте с вами решим. Я один остался, заложник", - возмущается митрополит.

Видео: Хмельницкий митрополит хочет перейти из московского патриархата в ПЦУ, и ругает своего священника, который избил военного ВСУ в храме