Митрополит Хмельницький проситься із МП до ПЦУ. І "готовий вбити" священика, що побив військового

За словами отця Антонія, який збирав речі у своїй резиденції на тлі проведення перевірки ревізійною комісією та опису майна, що є стандартною процедурою при перереєстрації релігійної громади, священик-забіяка Ігор Слободян "підвів їх усіх".

Контекст

Так, перехід собору з московського патріархату до ПЦУ відбувся того ж дня, коли клірик разом з іншими прихильниками РПЦ накинулися на 26-річного військового ЗСУ Артура Ананьєва з 19 стрілецького батальйону після питання "Скільком людям ще доведеться загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?

Тоді правоохоронці склали на бійця адміністративний протокол (за дрібне хуліганство), а відносно священика - кримінальне провадження (за побиття).

У Ананьєва лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку легко. Боєць потрапив до лікарні.

Наслідки

Того ж вечора біля храму зібралося понад тисячу громадян на акції, під час якої люди більшістю голосів підтримали перехід Свято-Покровського кафедрального собору з УПЦ (МП) до ПЦУ. Ключі від церкви передали ревізійній комісії.

Згодом у соборі вже правили богослужіння українські священики. Люди у храмі також виконали гімн.

На позачерговій сесії Хмельницької міськради припинили користування всіма земельними ділянками Московським патріархатом на території громади.

Митрополит МП обурений діями священика

Як заявляє митрополит Хмельницький та Старокостянтинівський Антоній, за напад на військового він готовий самостійно максимально серйозно провчити свого священика.

"Звичайно, засуджую, я готовий його вбити сам. Він підвів нас усіх. Ми цього не хотіли, ми зовсім інакше", - каже він.

Митрополит також зазначає, що збирається теж перейти з московського патріархату до української церкви, проте всі священики кудись поділися.

"Думали залишитися в ПЦУ, попросити, щоб якось з ними. Я то готовий, я заберу свої речі.Але ж вони мовчать, вони повтікали, я їх шукаю - давайте з вами вирішимо. Я один залишився, заручник", - обурюється митрополит.

Відео: Хмельницький митрополит хоче перейти з московського патріархату до ПЦУ, і лає свого священика, який побив військового ЗСУ у храмі