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Церковь в Хмельницком, где избили военного, перейдет к ПЦУ

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Хмельницкий, Воскресенье 02 апреля 2023 20:49
Церковь в Хмельницком, где избили военного, перейдет к ПЦУ Фото: Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком перешел к ПЦУ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 апреля, в Хмельницком решением собрания к ПЦУ был передан Свято-Покровский кафедральный собор, в котором избили военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

Во время собрания у собора большинство отдало свой голос за переход Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ (МП) в ПЦУ. Ключи от храма были переданы ревизионной комиссии, которую избрали горожане во время собрания.

Глава ревизионной комиссии Юрий Смаль сообщил, что в собор вошла ревизионная комиссия, СМИ и предыдущий секретарь храма Александр Рыбчинский. В настоящее время они описывают имущество.

Дальше церковь закроют. Богослужения в ней до Пасхи по восточному обряду не будут проводить.

По предварительным данным, на собрании официально зарегистрировалось 1235 человек.

Смаль добавил, что завтра представители комиссии отнесут документы о перерегистрации религиозной общины в ОВА.

Напомним, сегодня священнослужители УПЦ Московского патриархата избили военного в церкви в Хмельницком.

Позже мэр города Александр Симчишин сообщил, что в Хмельницком хотят запретить УПЦ МП пользоваться земельными участками.

Тем временем у собора на митинг собралась группа активистов.

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