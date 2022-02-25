У Росії на протестах проти війни з Україною затримали понад 1,7 тисячі осіб

У Москві, Санкт-Петербурзі і десятках інших російських міст 24 лютого на вулиці вийшли тисячі людей. Вони виступили проти війни з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

У Москві на Пушкінській площі зібралися кілька тисяч людей, які виступили проти війни з Україною. У Санкт-Петербурзі на вулицю вийшли близько 1000 жителів Північної столиці. Мітинги пройшли і в десятках інших російських міст. Протестувальники скандували: "Ні війні!" і тримали в руках саморобні плакати на підтримку України.

Thousands in Russia protest Ukraine war, hundreds detained.



Up to 1,000 people gathered in the former imperial capital Saint Petersburg, where many were detained by masked police officershttps://t.co/LUrkEES6z3 pic.twitter.com/bAYDoGeSjg — AFP News Agency (@AFP) February 25, 2022

За даними Правозахисного центру "ОВД-Інфо", протестні акції пройшли в 53 містах Росії. Правоохоронці затримали понад 1,7 тисячі учасників. Найбільше заарештованих у Москві - понад 900, і Санкт-Петербурзі - понад 400 осіб.

При цьому російські правоохоронці не церемонилися з протестувальниками. На одному відео, розміщеному в соцмережах, видно, як двоє поліцейських жорстко затримують дівчину і погрожують іншим учасникам акції, які намагалися за неї заступитися.