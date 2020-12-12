Власник ринку "Столичний" ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань, - Stolitsa Grouр

фото: ринок "Столичний" (kyivopt.com)

Власник мажоритарного пакету акцій ринку "Столичний" Олександр Стельмах ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань в рамках підписаних домовленостей між ним і групою компаній Stolitsa Grouр.

Про це повідомив керівника групи компаній Stolitsa Grouр Едуард Соколовський в коментарі телеканалу "Прямий".

За його словами, інвестиційний інтерес у компанії до ринку "Столичний" з'явився ще у 2018 році, тоді ж почалися переговори. Вже у січні 2019 року стало відомо, що Stolitsa Grouр має намір викупити 54,25% акцій ринку у мажоритарного власника Олександра Стельмаха.

Перед досягненням домовленостей про купівлю, компанія розробила план фінансового оздоровлення підприємства, адже воно мало чималі боргові зобов'язання.

Як стверджують в Stolitsa Grouр, в лютому 2020 року ринок мав заборгованість перед кредиторами в розмірі 235 млн грн. А в березні 2020-го вона зросла вже до 412 млн грн.

За словами Соколовського, у лютому цього року Stolitsa Grouр вдалося придбати 20% акцій підприємства, повністю викупивши, таким чином, міноритарний пакет акцій. Що стосується мажоритарного пакету власник акцій раптово вийшов з переговорного процесу, отримавши перед тим аванс. Як повідомив Соколовський, сума авансу склала 3,5 млн доларів.

"Таким чином, власник мажоритарного пакету ухиляється від виконання взятих на себе зобов'язань в рамках підписаних між нами домовленостей", - додає Соколовський.

На сьогодні угода вже повинна бути завершеною, але цього не сталося. За словами керівника Stolitsa Grouр, його група компаній досі навіть не має ніякої інформації про нинішню операційну діяльність підприємства.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що власнику мажоритарної частки ринку "Столичний" Олександру Стельмаху могло бути пред'явлено підозру за статтею 190 КК України (шахрайство) у зв'язку з інкримінованими йому обманом на значну суму грошей і невиконанням зобов'язань, взятих ним згідно з підписаними документами.

У зв'язку зі сформованою ситуацією, фермери та підприємці, які роками працюють на ринку "Столичний", не раз виходили на пікет проти незаконних дій навколо підприємства.

Ринок "Столичний" - об'єкт оптової торгівлі, реалізований у форматі багатофункціонального логістичного комплексу. Загальна площа професійних комерційних площ становить 37,0 га.