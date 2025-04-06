Мыть или не мыть? Главная ошибка при окрашивании волос

Окрашивание волос - это искусство, которое требует не только сноровки, но и знания основных правил. Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают как новички, так и опытные мастера, - это неправильная подготовка волос перед окрашиванием.

Мыть волосы или не мыть перед окрашиванием, объясняет РБК-Украина (проект Styler).

Главная ошибка: мыть волосы непосредственно перед окрашиванием

Многие считают, что чистые волосы - это залог успешного окрашивания. Однако, это далеко не так. Мытье волос непосредственно перед окрашиванием может привести к неравномерному распределению цвета, тусклости и даже повреждению волос.

Почему нельзя мыть волосы перед окрашиванием?

Естественный защитный барьер:

Кожа головы вырабатывает естественный жир, который защищает волосы от агрессивного воздействия краски.

Мытье волос удаляет этот защитный барьер, делая волосы более уязвимыми к повреждениям.

Неравномерное распределение цвета:

Краска лучше "цепляется" к слегка загрязненным волосам.

На чистых волосах краска может распределяться неравномерно, оставляя пятна и полосы.

Тусклость цвета:

Естественный жир придает волосам блеск и сияние.

Мытье волос перед окрашиванием может лишить волосы естественного блеска, делая цвет тусклым.

Как правильно подготовить волосы к окрашиванию?

Не мойте волосы за 1-2 дня до окрашивания:

Это позволит естественному жиру накопиться на коже головы и защитить волосы.

Используйте сухой шампунь:

Если ваши волосы быстро жирнеют, используйте сухой шампунь, чтобы освежить их перед окрашиванием.

Не используйте средства для укладки:

Средства для укладки могут препятствовать проникновению краски в волосы.

Проведите тест на аллергию:

За 48 часов до окрашивания проведите тест на аллергию, чтобы избежать неприятных последствий.

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